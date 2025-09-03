STF prepara contra-ataque a eventual aprovação da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro

Notícias do Brasil – Com a adesão do Centrão ao tema, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) já preparam medidas contra uma eventual aprovação pelo Congresso da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

Um dos planos da Corte seria votar o fim das emendas parlamentares impositivas, aquelas que obrigam o governo a pagar recursos indicados por deputados e senadores.

Atualmente, o STF já analisa o tema em diversas ações relatadas pelo ministro Flávio Dino, que questionam a falta de transparência na liberação dessas emendas. Em agosto de 2024, Dino chegou a suspender o pagamento de emendas apresentadas por parlamentares para exigir maior transparência nas indicações.

STF considera anistia inconstitucional

Em outra frente, ministros do STF comunicaram a lideranças parlamentares que a Corte muito provavelmente julgará como inconstitucional a anistia aprovada pelo Congresso.

O argumento é que crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os atribuídos aos réus do inquérito sobre a tentativa de golpe de 8 de Janeiro, não podem ser objeto de anistia, conforme previsto na Constituição.