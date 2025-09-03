STF retoma julgamento de Bolsonaro e outros réus nesta quarta-feira (3)

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (3) o julgamento que investiga Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente não comparece pessoalmente à corte, acompanhando a sessão de sua residência, segundo seu advogado, Celso Vilardi, devido a problemas de saúde.

O dia começa com a defesa do general Augusto Heleno, seguida pelos advogados de Bolsonaro, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e de Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e Defesa e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Cada defesa terá uma hora para apresentar seus argumentos.

Os advogados do ex-presidente negam sua participação em qualquer golpe, afirmando cerceamento de defesa e falta de provas, e questionam a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid. Segundo a defesa, uma eventual unificação das acusações poderia reduzir a pena, caso Bolsonaro seja condenado.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes após descumprimento de restrições impostas. Para bolsonaristas, a condenação é vista como provável, mas há expectativa de atenção internacional ao caso.

O julgamento é conduzido pela Primeira Turma do STF, formada pelos ministros Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. A decisão final deve ser anunciada até o dia 12 de setembro. Caso condenado, o ex-presidente pode cumprir até 46 anos de prisão pelos crimes pelos quais responde, incluindo tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada e dano qualificado.