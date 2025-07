STF suspende Cúpula do Judiciário dos Brics para evitar crise com governo dos EUA

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender a realização da Cúpula do Judiciário dos Brics, que estava marcada para o dia 11 de agosto. A decisão foi tomada diante de “dificuldades logísticas” e da crescente tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, intensificada após o governo Trump impor tarifas de 50% e suspender os vistos de ministros da Suprema Corte brasileira.

Internamente, a Corte avaliou que a realização do encontro neste momento poderia ser interpretada como uma provocação por parte dos Estados Unidos, especialmente diante do atual cenário político sensível. O receio é de que o evento acabe por alimentar ainda mais o desgaste nas relações bilaterais.

Com o cancelamento, é improvável que a cúpula seja retomada ainda sob a presidência do ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato à frente do STF se encerra em setembro. O encontro reuniria representantes dos Poderes Judiciários de países como China, Rússia, Índia e África do Sul, além do Brasil.

Não há nova data prevista para a realização da reunião.

