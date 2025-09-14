A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

STF valida fim automático do auxílio-doença em até 120 dias

Decisão com repercussão geral confirma que INSS pode encerrar o benefício por data programada ou em 120 dias, salvo pedido de prorrogação do segurado.

Por Beatriz Silveira

14/09/2025 às 06:31

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a validade da regra que permite a cessação automática do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) em até 120 dias, dispensando a realização de nova perícia médica. Pela mesma decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também está autorizado a programar uma data anterior a esse prazo para o fim do benefício e o retorno do segurado ao trabalho, igualmente sem necessidade de nova avaliação pericial.

PUBLICIDADE

O julgamento ocorreu no plenário virtual e foi concluído às 23h59 desta sexta-feira (12). Como o tema tem repercussão geral, a orientação do STF passa a ser vinculante, devendo balizar a solução de processos semelhantes em todas as instâncias do Judiciário.

A controvérsia surgiu porque os procedimentos foram instituídos por medidas provisórias editadas em 2017 e posteriormente convertidas em lei. Uma segurada havia obtido decisão favorável na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe, afastando o término automático do benefício e determinando a realização de nova perícia. Para a Justiça sergipana, o assunto não poderia ter sido disciplinado por medida provisória e, portanto, não seria possível encerrar o pagamento sem atestar, novamente, a aptidão do trabalhador.

PUBLICIDADE

Ao recorrer, o INSS sustentou a constitucionalidade das normas, tanto sob o aspecto formal quanto material, e defendeu que o cancelamento automático por data programada ou após 120 dias somente se efetiva quando o segurado não solicita a prorrogação no prazo legal, não havendo restrição ao direito ao benefício.

Todos os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Cristiano Zanin, que afastou os vícios formais apontados e destacou que as regras de cessação automática não modificam a proteção conferida ao trabalhador com carteira assinada.

