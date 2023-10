STJ decide que cheiro de maconha é suficiente para abordar suspeitos

Para a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao sentirem cheiro forte de maconha em pessoa que já é investigada sob a suspeita de tráfico de drogas, os policiais podem revistá-la em busca de provas. Contudo, o fato de a busca se mostrar infrutífera não autoriza a polícia a entrar na casa do suspeito sem mandado judicial, ainda que com autorização de outro morador.

Com esse entendimento, o colegiado confirmou decisão monocrática do relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que concedeu habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas e absolver um réu acusado de tráfico.

O caso em questão envolveu um suspeito que já estava sendo investigado por possível tráfico de drogas. Após receber uma visita suspeita, a Polícia Militar foi acionada pelo investigador de campana. Ao abordar o morador diante da residência, os policiais perceberam o cheiro de maconha e realizaram uma busca pessoal, que não resultou em nada de ilícito.

No entanto, os policiais, com suposta autorização da mãe do investigado, decidiram entrar na residência. Durante a busca no local, encontraram aproximadamente três gramas de cocaína e dois de maconha. O suspeito, mesmo confessando o uso das substâncias, acabou sendo denunciado por tráfico de drogas.

A defesa do réu argumentou que a entrada na residência sem mandado judicial violava os direitos fundamentais do acusado. O STJ concordou com essa visão, ressaltando que o fato de a busca pessoal não ter encontrado nada de ilícito invalida qualquer suspeita sobre a residência do suspeito.

Dessa forma, o tribunal considerou que a entrada na residência, mesmo com a suposta autorização da mãe do investigado, não era legal e, portanto, as provas encontradas no local devem ser consideradas ilícitas. Com base nesse entendimento, o réu foi absolvido da acusação de tráfico de drogas.

Essa decisão do STJ reforça o princípio de que o direito à inviolabilidade do domicílio é garantido pela Constituição Federal e só pode ser excepcionado mediante mandado judicial. A autorização de um morador, por si só, não é suficiente para justificar uma busca em uma residência.

O ministro Reynaldo Soares da Fonseca explicou que, conforme decido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no RE 603.616, a entrada forçada da polícia na residência, sem mandado judicial, mesmo na hipótese de crime permanente – como o tráfico de drogas –, depende da existência de razões concretas que justifiquem a mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio.

“Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão”, afirmou.

Leia o acórdão:CLIQUE AQUI

Fonte: STJ