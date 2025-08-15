A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

STJ recebe notificação para intimar Alexandre de Moraes em ação judicial nos EUA

A ação foi ajuizada pela plataforma de vídeos Rumble e pela rede social Truth Social, de propriedade de Donald Trump.

Por Jonas Souza

15/08/2025 às 20:02

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu, nesta sexta-feira (15), uma notificação formal da Justiça Federal da Flórida para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se manifeste em um processo movido contra ele nos Estados Unidos. A ação foi ajuizada pela plataforma de vídeos Rumble e pela rede social Truth Social, de propriedade de Donald Trump.

PUBLICIDADE

Leia mais: Paraguai terá centro antiterrorista com apoio do FBI na Tríplice Fronteira

O documento, já em análise pelo presidente do STJ, Herman Benjamin, exige que a Corte brasileira decida se irá autorizar ou não a citação de Moraes. O ministro, por sua vez, também pode informar se deseja receber a notificação. Caso o STJ não conceda a autorização, o chamado “exequatur”, o Estado brasileiro considerará a ação improcedente e a citação oficial não será efetuada.

PUBLICIDADE

Acusações e contexto da ação

A ação judicial nos EUA busca responsabilizar Moraes por suas decisões contra as empresas, classificadas por elas como “ordens da mordaça” e censura. Em julho, a Rumble e a Trump Media apresentaram uma petição à Justiça americana para contestar uma nova ordem de Moraes que exigia o bloqueio da conta do comentarista político Rodrigo Constantino na plataforma, sob ameaça de multa diária de R$ 100 mil.

Segundo o advogado da Rumble, Martin De Luca, as ações de Moraes violam o Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) entre Brasil e Estados Unidos. As empresas argumentam que as ordens do ministro não foram notificadas por meio de mecanismos legais de tratado e foram emitidas sem aviso prévio ao governo americano.

A petição da Rumble e da Truth Social solicita que a Justiça da Flórida declare as decisões de Moraes inexequíveis em território norte-americano e impeça que o ministro obrigue empresas como a Apple a removerem os aplicativos de suas lojas. As companhias também pedem o pagamento de indenizações compensatórias.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Mundo

Paraguai terá centro antiterrorista com apoio do FBI na Tríplice Fronteira

A nova unidade contará com 15 policiais paraguaios que foram especialmente treinados pelo FBI.

há 20 minutos

Polícia

Homem é detido com drogas e balança de precisão na zona norte de Manaus

Ação ocorreu durante patrulhamento da Força Tática

há 30 minutos

Brasil

Alexandre de Moraes manda verificar celular de advogado em acareação no STF

O incidente ocorreu durante a sessão entre Mauro Cid e o coronel da reserva Marcelo Câmara no STF.

há 42 minutos

Política

Chefe de gabinete de Hugo Motta é investigada por ‘rachadinha’ com ‘poder ilimitado’ sobre salários

A chefe de gabinete, Ivanadja Velloso Meira Lima, já é ré em uma ação de improbidade administrativa movida pelo MPF.

há 58 minutos

Polícia

Homem é preso em Manaus por agredir e roubar ex-companheira

Crimes ocorreram em 2022 e incluíram agressão física, furto e descumprimento de medida protetiva.

há 1 hora