STJ revoga prisão preventiva e Oruam deixa penitenciaria sob festa de fãs no Rio

Rapper estava preso desde 22 de julho.

Por Beatriz Silveira

29/09/2025 às 18:42

Notícias do Brasil – O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, deixou a prisão na tarde desta segunda-feira (29). Fãs e amigos se reuniram na entrada do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste, para acompanhar a soltura. A liberdade ocorreu após a revogação da prisão preventiva, determinada pelo ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na última sexta-feira (26).

De cabelo preto e em clima de comemoração, Oruam saiu da Penitenciária Dr. Serrano Neves, o Bangu 3, às 17h08, conforme informou a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Preso desde 22 de julho, o artista foi recepcionado por admiradores e por nomes do funk, como MC Poze do Rodo — que também esteve recentemente preso —, MC Cabelinho, Borges e Chefin.

Após deixar a unidade prisional, o rapper seguiu no teto solar de um carro usando uma máscara do Homem-Aranha. A multidão correu para acompanhá-lo, e diversas motos seguiram o veículo até a Avenida Brasil. Antes da saída, houve confusão entre os presentes e policiais; relatos apontam uso de bombas de gás lacrimogêneo contra os fãs.

Em motociata pelas vias do Rio, o grupo seguiu até a casa de MC Poze do Rodo, em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Enquanto estava preso, Oruam recebeu notificação formal para desocupar a mansão onde morava havia quase dois anos, no Joá, também na Zona Sudoeste. O artista é padrinho de casamento de MC Poze com Vivi Noronha.

Na decisão que revogou a preventiva, o STJ apontou fundamentação insuficiente para manter a segregação antecipada. O ministro destacou que o juízo de primeiro grau utilizou argumentos vagos sobre risco de novas práticas criminosas e de fuga, lembrando que o rapper é primário e teria se apresentado espontaneamente para cumprir o mandado. Apesar da soltura, Oruam deverá cumprir medidas cautelares.

