Supermercado no Pará vende restos de peixes e imagem repercute nas redes

Uma imagem que circula nas redes sociais mostra que um supermercado em Belém, no Pará, está vendendo carcaças de peixes por R$ 3,90 o quilo. O registro provocou surpresa e indignação entre internautas.

A foto mostra um pacote de isopor envolto em plástico filme contendo os restos de peixe, etiquetado com o valor de R$ 2,01 por cerca de 500 gramas.

“Esse é o infeliz retrato do retorno do desemprego, inflação e miséria em nosso país”, diz um dos comentários no Twitter. “O cúmulo dos absurdos”, aponta outra internauta.

Na semana passada, reportagem do Extra mostrou que, sem comida, moradores do Rio de Janeiro recorrem a restos de ossos e carne rejeitados por supermercados. Em outras partes do país, a fome também faz com que pessoas busquem carcaças de peixe, gordura de costela e legumes descartados, doados ou encontrados no lixo.

Uma outra imagem que circula nas redes mostra um estabelecimento em Florianópolis, Santa Catarina, vendendo ossos por R$ 4,00 o quilo. “Osso é vendido e não dado”, diz uma placa no local.

“Osso é vendido e não doado”, diz cataz em açougue em Florianópolis Foto: Reprodução/Caroline Borges/G1 SC

Segundo informações do G1, o dono do comércio afirmou que sempre vendeu ossos de boi, mas a procura pelo produto começou a aumentar há cerca de um ano. Ele diz ainda que faz a doação caso apareça “uma pessoa necessitada”.

