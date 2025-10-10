A notícia que atravessa o Brasil!

Suplente de vereador é preso suspeito de mandar matar parlamentar para assumir vaga

O nome do investigado não foi revelado pelas autoridades.

Por Jonas Souza

10/10/2025 às 20:15 - Atualizado em 10/10/2025 às 20:16

Notícias do Brasil  – A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) prendeu, na quinta-feira (9), o 1º suplente de vereador de Campo Grande, no Agreste alagoano, suspeito de mandar matar o vereador José Feliciano Lessa Leandro, conhecido como Pitú, em uma tentativa de assassinato ocorrida em 10 de junho de 2025.

Leia mais: Governo anuncia criação da Secretaria Nacional para impulsionar veículos elétricos no Brasil

De acordo com as investigações, o suplente teria motivações políticas para o crime, já que teria interesse direto na saída do parlamentar da Câmara Municipal para assumir a vaga deixada por ele. O nome do investigado não foi revelado pelas autoridades.

Durante a operação, os agentes apreenderam a motocicleta usada no atentado e o celular do suspeito, que serão submetidos a exames periciais. A ação foi conduzida pela Delegacia de Homicídios da 12ª Região, com mandado de prisão expedido pela Comarca de Girau do Ponciano, também no Agreste alagoano.

A Polícia Civil reuniu provas técnicas e testemunhais que apontam a participação direta do suplente no crime. As investigações seguem em andamento para identificar possíveis coautores e esclarecer completamente as circunstâncias da tentativa de homicídio. O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça.

