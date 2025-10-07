A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Volta a vializar vídeo de homem cotando os cabelos da esposa com faca após descobrir traição: “mulher de bandido”

Gravação mostra vítima chorando em uma cadeira de plástico enquanto o agressor usa uma faca.

Por Beatriz Silveira

07/10/2025 às 16:15 - Atualizado em 07/10/2025 às 16:28

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um vídeo que voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (7) mostra o momento em que um traficante descobre uma traição e, em represália, corta os cabelos da própria companheira com uma faca. As imagens são de 2023, mas ganharam nova repercussão agora. Não há informações sobre o local onde o crime ocorreu.

PUBLICIDADE

De acordo com o conteúdo divulgado, a mulher aparece sentada em uma cadeira de plástico enquanto o homem, ao lado, usa uma faca para cortar os fios. Visivelmente abalada, ela chora e se desespera durante a gravação. Em meio à cena, o agressor profere ameaças e impõe submissão: “Você tem que me respeitar, você é mulher de bandido. Tem que me respeitar. Quer brincar comigo?”, diz ele no vídeo.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

PUBLICIDADE

Segundo relatos que acompanham a publicação, olheiros do traficante teriam seguido a mulher, roubado o celular e entregue o aparelho ao criminoso. Ao verificar as mensagens, o homem teria encontrado conversas de teor íntimo com o suposto amante. Revoltado, decidiu registrar o momento em que cortou os cabelos da vítima e divulgar a gravação.

Até o momento, não há detalhes adicionais sobre a autoria da filmagem, a identificação dos envolvidos ou eventuais medidas tomadas após o episódio. As circunstâncias exatas, incluindo onde e quando a gravação foi feita além do ano mencionado, não foram informadas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Polícia

Homem é detido por usar empresas de fachada para fraudar compras em Manaus

Detido no Japiim, homem usava dados de terceiros e empresas de fachada para fazer compras e não quitar débitos, segundo a investigação.

há 10 minutos

Política

Presidente do PL no Amazonas diz que candidatura de Maria do Carmo é “irreversível” e critica rumores; assista

Em tom firme, o dirigente classificou as especulações como “fofocas” e reforçou que o projeto político da educadora é definitivo.

há 20 minutos

Manaus

Effa Motors acelera reconstrução da fábrica e planeja operação parcial em 2025 em Manaus

Cerca de 120 trabalhadores atuam na recuperação.

há 32 minutos

Brasil

Governo impõe novo limite ao saque-aniversário do FGTS; veja o que muda a partir de novembro

A principal alteração é que o trabalhador só poderá antecipar até cinco saques-aniversários, com parcelas variando entre R$ 100 e R$ 500 por ano.

há 55 minutos

Caiu na rede é post!

Tamires Assis mostra corpão escultural em ensaio fotográfico com tema amazônico; veja

Admiradores elogiaram a beleza da amazonense que atualmente está no reality A Fazenda 17.

há 1 hora