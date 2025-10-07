Volta a vializar vídeo de homem cotando os cabelos da esposa com faca após descobrir traição: “mulher de bandido”

Notícias do Brasil – Um vídeo que voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (7) mostra o momento em que um traficante descobre uma traição e, em represália, corta os cabelos da própria companheira com uma faca. As imagens são de 2023, mas ganharam nova repercussão agora. Não há informações sobre o local onde o crime ocorreu.

De acordo com o conteúdo divulgado, a mulher aparece sentada em uma cadeira de plástico enquanto o homem, ao lado, usa uma faca para cortar os fios. Visivelmente abalada, ela chora e se desespera durante a gravação. Em meio à cena, o agressor profere ameaças e impõe submissão: “Você tem que me respeitar, você é mulher de bandido. Tem que me respeitar. Quer brincar comigo?”, diz ele no vídeo.

Segundo relatos que acompanham a publicação, olheiros do traficante teriam seguido a mulher, roubado o celular e entregue o aparelho ao criminoso. Ao verificar as mensagens, o homem teria encontrado conversas de teor íntimo com o suposto amante. Revoltado, decidiu registrar o momento em que cortou os cabelos da vítima e divulgar a gravação.

Até o momento, não há detalhes adicionais sobre a autoria da filmagem, a identificação dos envolvidos ou eventuais medidas tomadas após o episódio. As circunstâncias exatas, incluindo onde e quando a gravação foi feita além do ano mencionado, não foram informadas.