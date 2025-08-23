Suspeito de matar policial em delegacia faz reféns e transmite live do sequestro

Notícias do Brasil – O município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, viveu mais um capítulo de tensão neste sábado (23), após a divulgação de um vídeo transmitido ao vivo por Lucas de Sousa Nonato, suspeito de assassinar o policial civil Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, dentro da delegacia da cidade.

Lucas mantém uma mulher e uma criança como reféns há mais de 15 horas. Durante a transmissão, ele afirmou que pretende morrer ainda hoje e criticou a forma como é visto pela sociedade.

“Vocês vão me ver morto hoje mesmo. É muito difícil a sociedade me ver como ser humano só porque tenho passagem criminal. Vocês podem estar certos em certo ponto, mas essa que é a vida. O ser humano sempre vai olhar para o defeito, para a atitude errada. Para a sociedade, bandido bom é bandido morto”, disse Lucas na live.

Nas imagens, a mulher aparece chorando e relata que o criminoso exigiu um colete balístico e aguarda resposta da polícia.

O crime e a fuga

Lucas foi preso na sexta-feira (22) e estava sendo apresentado na Delegacia de Laranjal do Jari quando conseguiu tomar a arma do policial Mayson Viana de Freitas e disparar várias vezes contra ele. O agente, integrante da turma de 2018 da Polícia Civil, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

Após o homicídio, o suspeito roubou uma motocicleta, fugiu para a área conhecida como Beco do Vagalume e invadiu uma residência, onde fez os moradores reféns.

Cerco e negociação

Desde então, forças de segurança estaduais e unidades especializadas realizam o cerco e tentam negociar a rendição do suspeito. A operação envolve equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Grupo Tático Aéreo (GTA) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

O delegado-geral da Polícia Civil, Cézar Vieira, destacou que a prioridade é garantir a segurança das vítimas.

“O objetivo número um é a preservação da vida das vítimas que estão em poder do suspeito. Nossa missão é proteger o cidadão e garantir que elas sejam resgatadas sem nenhum arranhão. Paralelamente, trabalhamos para dar cumprimento ao mandado de prisão oriundo do Pará e para que ele responda pelo homicídio do policial civil”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Costa Júnior, estão em Laranjal do Jari para acompanhar o desfecho da operação.