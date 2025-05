Suspeito de plano terrorista em show da Lady Gaga é liberado após pagamento de fiança

Luis Fabiano da Silva foi preso em flagrante no último sábado, em Copacabana, acusado de porte ilegal de arma de fogo e de participar de um plano para bombardear o show de Lady Gaga. Após pagar fiança, ele foi solto e aguardará audiência de custódia nesta segunda-feira, 5 de maio.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) confirmou a soltura neste domingo, informando que a fiança foi definida pela autoridade policial. O TJRS destacou que o suspeito está em liberdade e será apresentado em audiência de custódia.

A decisão de libertar o acusado provocou forte reação nas redes sociais, com críticas de usuários e figuras públicas. Muitos expressaram preocupação com as motivações terroristas do plano, que tinha como alvos crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+.

O plano foi interrompido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na Operação Fake Monsters, que revelou a intenção de realizar o ataque durante o show da artista, que atraiu mais de dois milhões de pessoas. A investigação apontou que o grupo planejava usar coquetéis molotov e explosivos improvisados, motivados por ideologias extremistas e rituais satânicos.

O show de Lady Gaga em Copacabana entrou para a história ao reunir aproximadamente 2,1 milhões de pessoas, superando a expectativa inicial de 1,6 milhão. Essa apresentação se destacou como um dos maiores eventos da cidade, superando o show da Madonna no ano anterior.

A prefeitura do Rio, junto com a Riotur e a Polícia Militar, ajustou as expectativas de público devido à alta demanda, aumentando o número de visitantes previstos para o evento.