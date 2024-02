Suspeito de tráfico é preso com R$ 58 mil durante operação policial

Um indivíduo sob suspeita de envolvimento com o comércio ilegal de substâncias entorpecentes foi detido com R$ 58 mil por policiais militares do Batalhão de Ações Especiais (Baep) durante uma operação no Morro do São Bento, em Santos, no sábado (17).

Os agentes, que estavam reforçando a terceira fase da Operação Verão, receberam informações de que pessoas estavam praticando tráfico de drogas na área.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ao serem alertados, os policiais adentraram a região e identificaram um dos suspeitos envolvidos no ato criminoso.

O infrator tentou escapar, mas não teve êxito.

O suspeito foi detido em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas e encaminhado à 7ª Delegacia Policial de Santos.

Dentre os objetos apreendidos, os policiais confiscaram 14 dispositivos móveis, utilizados pelos criminosos para monitorar a atividade policial, entorpecentes como cocaína e haxixe, além do numerário.

Operação Verão

Ainda no sábado (17), o número de óbitos na Operação Verão, conduzida pela Polícia Militar de São Paulo na Baixada Santista, aumentou para 27.

O suspeito faleceu após disparar contra policiais militares no Beco das Almas, no Guarujá. Desde o início da ação policial no litoral sul, 645 indivíduos foram detidos, incluindo 242 procurados pela Justiça, de acordo com a SSP.

Redação AM POST