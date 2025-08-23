Suspeito que matou policial civil é preso após manter mãe e filha reféns por 17 horas; vídeo

Notícias do Brasil – O homem que matou o policial civil Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, foi preso na manhã deste sábado (23) após manter uma mulher e a filha dela, de 10 anos, como reféns por cerca de 17 horas em Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

PUBLICIDADE

A prisão ocorreu após uma longa negociação conduzida por uma equipe especializada em gerenciamento de crise da Polícia Militar. O criminoso havia fugido após o crime e se abrigado em uma casa localizada na passarela Vagalume, onde manteve as duas vítimas sob ameaça.

O caso começou na sexta-feira (22), durante a apresentação do suspeito na Delegacia de Laranjal do Jari. Em um momento de descuido, ele conseguiu tomar a arma do policial Mayson Freitas e atirou várias vezes contra ele, que não resistiu aos ferimentos.

PUBLICIDADE

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Folha de S.Paulo (@folhadespaulo)



Leia mais: Suspeito de matar policial em delegacia faz reféns e transmite live do sequestro

Na fuga, o suspeito roubou uma moto e se escondeu na residência onde fez mãe e filha reféns. O cerco policial foi montado ainda na sexta-feira, e após horas de negociação, a criança foi libertada por volta das 10h deste sábado. Cerca de uma hora depois, a mãe também foi liberada e o suspeito foi finalmente preso.

A Polícia Civil deve investigar como o preso teve acesso à arma e as circunstâncias exatas do crime. A prisão do suspeito representa um passo importante nas investigações e na resposta à morte do policial.