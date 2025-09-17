Tagliaferro relata que Moraes ordenava vigilância sobre redes sociais de Carla Zambelli

Notícias do Brasil – O ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro, declarou nesta quarta-feira (17/9) que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, solicitava relatórios sobre as redes sociais da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A informação foi apresentada durante seu depoimento na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, no processo que analisa a possível cassação da parlamentar.

Tagliaferro chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE entre agosto de 2022 e maio de 2023, período em que a Corte era presidida por Moraes. Segundo ele, os pedidos de monitoramento eram frequentes.

“Era uma perseguição ativa, constante. Praticamente semanalmente, duas, três, quatro vezes por semana, eu recebia pedidos para que monitorasse, para que olhasse. Qualquer coisa que envolvesse Carla Zambelli em rede social acabava caindo no foco”, relatou o ex-assessor.

De acordo com Tagliaferro, Zambelli estava entre os principais nomes de parlamentares e influenciadores de direita monitorados pelo TSE a mando de Moraes. O trabalho de fiscalização era conduzido por servidores do gabinete do ministro utilizando ferramentas de inteligência.

“O que eu tenho comigo são os relatórios produzidos, os e-mails encaminhados oficialmente para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e as várias conversas de WhatsApp entre eu e Airton Vieira, entre eu e Marco Martins Vargas, e entre eu e um grupo do próprio TSE, no qual claramente se vê que Carla Zambelli era de fato um alvo e tinha uma intenção com cunho persecutório. Inclusive diziam, em algumas palavras: ‘Vamos pegar ela’”, afirmou.

Acusações contra Tagliaferro

O ex-assessor é investigado por suposto vazamento de mensagens trocadas entre servidores do STF e do TSE para a imprensa, especificamente para a Folha de S. Paulo.

Em agosto, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou Tagliaferro ao STF pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.