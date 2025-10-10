A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Tarcísio acusa PT de campanha de difamação e reage sobre atuação contra MP

Chefe do Executivo paulista afirmou que há meses vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem.

10/10/2025 às 04:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou um vídeo nas redes sociais acusando o PT de promover uma “ampla campanha de desconstrução de reputação” contra ele. Na gravação, o chefe do Executivo paulista afirmou que “beira o absurdo” o partido de Lula apontá-lo como responsável por articular contra a medida provisória que previa alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), derrubada ontem pela Câmara. Tarcísio disse ainda que o governo precisa parar de “inventar culpado” e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, “deve ter vergonha”.

PUBLICIDADE

“Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação, por parte do PT”, iniciou o governador, cotado para disputar a Presidência em 2026. “Agora, o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença.”

PUBLICIDADE

Na quarta-feira, 8, Tarcísio negou ter ligado para deputados para pedir votos contra a MP. Poucas horas depois, porém, foi desmentido em plenário pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que agradeceu publicamente seu empenho na articulação contra a medida.

Lula e Tarcísio travaram uma disputa nos bastidores em torno da medida provisória, que poderia elevar a arrecadação do governo em cerca de R$ 17 bilhões em 2026, ano eleitoral. Deputados relataram ter recebido ligações tanto do presidente quanto do governador paulista.

No vídeo, um dos mais duros contra o partido de Lula até agora, Tarcísio acusou o PT de “jogar uns contra os outros” e disse que nem ele, nem a população, apoiariam a medida provisória. O governador também fez ataques ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seu adversário na eleição para o Palácio dos Bandeirantes em 2022.

“Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros. Cortem gastos. Pensem que a gente precisa governar, a gente precisa sair do palanque”, declarou.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Relator da CPI do INSS diz que pedirá prisão do presidente de sindicato ligado ao irmão de Lula

Milton Baptista de Souza Filho ficou em silêncio durante seu depoimento à CPI.

há 1 hora

Brasil

Câmara aprova urgência de projeto que regula atividade de influenciadores digitais no Brasil

PL cria regras de publicidade, proteção infantil e transparência para criadores de conteúdo online.

há 2 horas

Brasil

Lucas Pavanato é alvo de ameaças de morte nas redes sociais; suspeito é indiciado

Caso investigado sob segredo de Justiça envolve ataques virtuais intensificados após morte de ativista nos EUA.

há 3 horas

Manaus

Manaus pode sediar Câmara do Brics e abrir novas portas para investimentos internacionais

A proposta pode transformar a cidade em um novo polo de investimentos estrangeiros.

há 4 horas

Brasil

Mulher é morta pelo vizinho na frente dos filhos; veja vídeo

Vítima tentou fugir, mas foi morta na calçada de casa vizinha.

há 5 horas