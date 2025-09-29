A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Tarcísio visita Bolsonaro após condenação e nega articulação política

Governador afirma que encontro em Brasília foi apenas para prestar solidariedade ao ex-presidente.

Por Fernanda Pereira

29/09/2025 às 07:23

Ver resumo

Foto: Reprodução/X

Notícias do Brasil – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou nesta segunda-feira (29/9) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Esta foi a primeira visita de Tarcísio ao aliado desde a decisão da Corte.

PUBLICIDADE

Segundo o governador, o encontro não teve caráter político ou eleitoral. “Fui visitar um amigo e prestar solidariedade. Não dei aval nenhum e sigo como candidato à reeleição em São Paulo”, declarou.

Nos bastidores, aliados do governador avaliam que sua disposição em disputar a Presidência em 2026 arrefeceu diante de resultados eleitorais e críticas a propostas como a chamada “PEC da Blindagem”. Tarcísio também vem priorizando pautas estaduais, reduzindo sua projeção nacional.

PUBLICIDADE

Apesar de adotar discurso de neutralidade em relação ao futuro político, Tarcísio tem feito críticas ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes, e chegou a articular em defesa de anistia a condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

A visita a Bolsonaro ocorre em meio a esse cenário de indefinição, no qual o governador tenta equilibrar a solidariedade ao ex-presidente com sua estratégia de permanecer no governo paulista.

Leia mais: Flávio Bolsonaro desmente apoio do pai a Tarcísio em 2026

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Veja o momento em que empresário agressor é flagrado espancando mulher em plena via pública

Cenas de brutalidade contra mulher em moto chocam a população local.

há 5 minutos

Brasil

CPMI do INSS ouve empresário do DF e presidente da Conafer

Estimativas apontam que a Conafer teria arrecadado cerca de R$ 688 milhões nesse período.

há 32 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 462 vagas de emprego para esta segunda-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 1 hora

Manaus

Temporal surpreende moradores de Manaus nesta segunda (29)

Chuva intensa acompanhada de ventania e trovões contraria o padrão climático do verão amazônico.

há 1 hora

Brasil

STF forma maioria para manter prisão de “Careca do INSS”

Segunda Turma referenda decisão que mantém prisão em caso de fraudes bilionárias.

há 2 horas