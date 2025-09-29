Tarcísio visita Bolsonaro após condenação e nega articulação política

Notícias do Brasil – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou nesta segunda-feira (29/9) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Esta foi a primeira visita de Tarcísio ao aliado desde a decisão da Corte.

Segundo o governador, o encontro não teve caráter político ou eleitoral. “Fui visitar um amigo e prestar solidariedade. Não dei aval nenhum e sigo como candidato à reeleição em São Paulo”, declarou.

Nos bastidores, aliados do governador avaliam que sua disposição em disputar a Presidência em 2026 arrefeceu diante de resultados eleitorais e críticas a propostas como a chamada “PEC da Blindagem”. Tarcísio também vem priorizando pautas estaduais, reduzindo sua projeção nacional.

Apesar de adotar discurso de neutralidade em relação ao futuro político, Tarcísio tem feito críticas ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes, e chegou a articular em defesa de anistia a condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

A visita a Bolsonaro ocorre em meio a esse cenário de indefinição, no qual o governador tenta equilibrar a solidariedade ao ex-presidente com sua estratégia de permanecer no governo paulista.

