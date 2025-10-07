A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

TCE-PE suspende concurso após aprovação de candidata investigada por fraudes em certames públicos

A medida foi tomada após a divulgação da lista de aprovados pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Por Jonas Souza

07/10/2025 às 17:23

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) anunciou, nesta terça-feira (7/10), a suspensão temporária do concurso público para o cargo de analista de controle externo, após a aprovação de Laís Giselly Nunes de Araújo, de 31 anos, investigada pela Polícia Federal (PF) por envolvimento em um esquema de fraudes em concursos públicos no país.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Fonte Boa é alvo de denúncia do MP e pode ter bens bloqueados por descumprir decisão judicial

Em nota oficial, o órgão informou que “até que todos os fatos estejam devidamente esclarecidos, ficam suspensos todos os atos pertinentes ao concurso”. A medida foi tomada após a divulgação da lista de aprovados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame.

PUBLICIDADE

Diante dos fatos revelados por inquérito da PF e veiculados na imprensa sobre fraudes em concursos públicos em nível nacional e estadual, o TCE-PE e a FGV informam que já estão tomando todas as providências cabíveis junto às autoridades policiais e judiciárias para proteger a integridade do certame”, destacou o comunicado.

O Tribunal reforçou ainda seu compromisso com a transparência e a lisura dos processos públicos. “Como instituição de controle externo, que tem o dever constitucional de zelar pela regularidade das admissões de pessoal da gestão pública, o TCE-PE será intransigente na defesa da lei, da meritocracia e do interesse público, quaisquer que sejam as medidas jurídicas que o caso exija”, concluiu.

PUBLICIDADE

Quem é a “candidata gênio”

Conhecida por acumular diversas aprovações em concursos e vestibulares, Laís Giselly é apontada pela PF como participante de uma organização criminosa especializada em fraudes em certames públicos. Ela já havia sido aprovada em Medicina e Direito em universidades federais, além de ter conquistado vagas de assistente administrativo e auditor fiscal do trabalho pelo Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024.

De acordo com as investigações, essas conquistas seriam “estatisticamente improváveis” e obtidas por meios ilícitos. O gabarito da candidata foi idêntico ao de Wanderlan Limeira de Sousa, ex-policial militar e apontado como líder do grupo criminoso responsável por vender aprovações em concursos federais e estaduais.

PUBLICIDADE

Envolvimento familiar

A PF também identificou que a mãe de Laís, Erika de Matos Nunes, fazia parte da rede criminosa, atuando como captadora de candidatos. Ela é enfermeira e trabalhava no Hospital da Beneficência Portuguesa do Recife.

Wanderlan Limeira, líder do esquema, teria usado o mesmo método para beneficiar familiares — entre eles, filhos, irmãos e sobrinhos —, todos aprovados de forma suspeita em cargos de alto prestígio. O ex-PM e o irmão obtiveram o mesmo número de acertos e erraram as mesmas questões em provas aplicadas em turnos diferentes, o que levou à descoberta da fraude após denúncia anônima.

A PF segue investigando o caso e deve apresentar novos desdobramentos nas próximas semanas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Famosos

Iza e Yuri Lima terminam novamente relacionamento

Esta é a segunda vez que Iza termina o relacionamento com Yuri Lima.

há 12 minutos

Polícia

Homem é detido por usar empresas de fachada para fraudar compras em Manaus

Detido no Japiim, homem usava dados de terceiros e empresas de fachada para fazer compras e não quitar débitos, segundo a investigação.

há 24 minutos

Política

Alfredo Nascimento reafirma pré-candidatura de Maria do Carmo e rebate fake news: “ela será governadora e vai mostrar serviço”

Em tom firme, o dirigente classificou as especulações como “fofocas” e reforçou que o projeto político da educadora é definitivo.

há 34 minutos

Manaus

Effa Motors acelera reconstrução da fábrica e planeja operação parcial em 2025 em Manaus

Cerca de 120 trabalhadores atuam na recuperação.

há 46 minutos

Brasil

Governo impõe novo limite ao saque-aniversário do FGTS; veja o que muda a partir de novembro

A principal alteração é que o trabalhador só poderá antecipar até cinco saques-aniversários, com parcelas variando entre R$ 100 e R$ 500 por ano.

há 1 hora