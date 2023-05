Técnica de enfermagem morre em acidente de carro após tentar salvar bebê de convulsão

No último domingo, 21, a técnica de enfermagem Adriana Lourenço, de 41 anos, morreu em um acidente de carro após tentar prestar socorro para um bebê em convulsão no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da polícia, Adriana saiu de casa para comprar alface para o almoço quando se deparou com uma mãe com a filha convulsionando.

Ela decidiu então ajudar a mulher a levar a criança ao hospital. Adriana segurava a menina no colo no banco do carona do carro quando a mãe atingiu outro veículo na Estrada da Água Branca, nas imediações da Rua General Jaques Ouriques. A técnica morreu na hora.

A mãe, identificada como Thaynara, e a bebê, Eloah, foram arremessadas para fora do veículo e ficaram feridas. A mãe da criança recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 22. Já a menina continua internada com estado de saúde estável até a manhã desta terça-feira, 23.

Os três ocupantes do outro veículo também ficaram feridos.

