Brasil

Técnico morre esmagado em elevador durante manutenção em condomínio

O funcionário foi consertar o elevador social mas entrou no local errado.

Por Natan AMPOST

20/08/2025 às 00:00

Notícias do Brasil – Um grave acidente de trabalho foi registrado na tarde desta terça-feira (19), em um condomínio residencial de Ceilândia (DF), resultando na morte do técnico Benedito Fernando de Araújo Souza, de 46 anos. O trabalhador atuava para a empresa Atlas Schindler, fabricante do próprio elevador envolvido na ocorrência.

Segundo relatos preliminares, Benedito realizava serviços de manutenção na torre D do condomínio quando, por engano, teria entrado no elevador de serviço, acreditando estar no equipamento social, que estava com defeito há mais de um mês. Durante a inspeção, o elevador de serviço foi acionado e acabou prensando o técnico, que não resistiu.

Em nota, a administração do condomínio lamentou profundamente a morte e informou que a perícia oficial é quem poderá esclarecer, de forma precisa, a dinâmica do acidente. “No momento do infortúnio, o técnico estava sozinho no elevador de serviço, enquanto outros dois profissionais realizavam manutenção em um dos elevadores sociais da mesma torre”, explicou o comunicado.

Ainda conforme a administração, representantes do condomínio acompanharam todo o processo de resgate, prestaram assistência às autoridades e garantiram que estão à disposição para colaborar com as investigações em andamento.

A tragédia ocorreu em uma área crítica do prédio: a casa de máquinas que dá acesso aos três elevadores da torre. O funcionário deveria concentrar os trabalhos no elevador social, mas ao confundir a entrada, acabou exposto a riscos fatais no equipamento que permanecia em funcionamento.

Colegas de equipe relataram que estranharam a demora de Benedito em retornar ao ponto de apoio. O alerta só foi dado quando uma moradora ouviu pedidos de socorro vindos do fosso do elevador de serviço. Quando a equipe conseguiu acessar o local, o trabalhador já havia perdido a vida.

