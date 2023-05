Telegram dispara mensagem em massa alertando sobre PL da Censura: “uma das legislações mais perigosas do Brasil”

Redação AM POST*

O Telegram disparou uma mensagem em massa no início da tarde desta terça-feira (9) a usuários da plataforma alertando sobre o projeto de lei 2.630, que ficou conhecido como PL das Fake News ou PL da Censura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No texto, a plataforma diz que “o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão”.

Na nota, a plataforma de mensagens acusa o texto de conceder ao governo o poder de censura e que “matará a internet moderna”. O Telegram também compara o PL com a decisão da Justiça Federal que suspendeu o aplicativo.

O Telegram ainda indica que os usuários devem procurar deputados para convencê-los a rejeitar o projeto. No final da mensagem, há um título “O que você pode fazer para mudar isso”, com um link que direciona os leitores para uma página do site da Câmara, com os nomes e os contatos de todos os deputados federais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto de combate às fake news tramita na Câmara dos Deputados. Na semana passada, chegou a ser incluído na pauta, mas não foi votado, diante da falta de consenso.

Também na semana passada, o Google divulgou em seu site um texto contrário ao projeto. Na ocasião, o governo mandou o Google marcar o artigo como publicidade. Parlamentares afirmaram que sofreram pressão das redes sociais contra o projeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE