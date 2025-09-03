A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

“Tem que interromper aquele julgamento que está contaminado”, dispara senadora Damares após pedir prisão de Moraes

Durante audiência no Senado, Damares reagiu às acusações de Eduardo Tagliaferro e afirmou que julgamento de Bolsonaro estaria “contaminado” por provas forjadas.

Por Natan AMPOST

03/09/2025 às 10:57

Ver resumo

Notícias do Brasil – A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) defendeu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deveria ser preso imediatamente e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro interrompido após denúncias apresentadas pelo ex-assessor Eduardo Tagliaferro na Comissão de Segurança Pública do Senado, nesta terça-feira (2).

O episódio, marcado por embates políticos e acusações graves, ampliou as tensões entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o Supremo Tribunal Federal, justamente no mesmo dia em que teve início a fase final do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe, relatado por Moraes.

Acusação de fraude processual

PUBLICIDADE

Em depoimento, Tagliaferro — que chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a gestão de Moraes na Corte — afirmou que houve fraude processual na decisão que autorizou uma operação contra empresários apoiadores de Bolsonaro, em agosto de 2022.

Leia também: Ex-vereador de Manacapuru, Jucimar da Silva, é alvo de pedido de prisão na CPMI do INSS

Segundo ele, a busca e apreensão foi baseada em uma reportagem do portal Metrópoles, que havia publicado mensagens privadas trocadas em um grupo de WhatsApp. A fundamentação jurídica para sustentar a decisão só teria sido anexada dias depois, mas com data retroativa, o que, em sua avaliação, comprometeria a legalidade da medida.

PUBLICIDADE

Pessoas foram acusadas, buscas e apreensões foram feitas, prisões foram decretadas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que estar preso hoje — disse Tagliaferro, ao afirmar que Alexandre de Moraes agiu de forma irregular.

Reação de Damares Alves

A fala do ex-assessor levou Damares Alves a reforçar a gravidade das acusações. Em tom duro, a senadora declarou que o julgamento em andamento contra Bolsonaro estaria “contaminado” e deveria ser imediatamente interrompido.

PUBLICIDADE

— Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper esse julgamento hoje. Esse magistrado tinha que ser preso hoje — afirmou Damares.

A senadora também fez referência ao presidente do STF, Luís Roberto Barroso, destacando que, apesar das diferenças políticas, considera-o um “jurista sério”.

Eu tenho diferenças com o Barroso, mas ele é sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material e tomar providências — acrescentou.

PUBLICIDADE

Caso dos empresários bolsonaristas

A operação mencionada por Tagliaferro ocorreu em 17 de agosto de 2022, quando Moraes autorizou mandados de busca e apreensão contra empresários suspeitos de financiar ataques à democracia. As medidas foram tomadas após a divulgação de mensagens em que alguns empresários diziam preferir um golpe militar à volta do PT ao poder.

Uma das conversas citadas mostrava um participante defendendo que “o golpe deveria ter ocorrido logo em 2019”, enquanto outro respondia com aprovação. À época, o conteúdo foi usado para justificar a atuação mais rígida do Judiciário.

Com a denúncia de que o relatório teria sido produzido de forma irregular, parlamentares bolsonaristas agora defendem que as provas sejam revistas e que novas investigações sejam abertas contra Moraes.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Mundo

Trump publica vídeo de operação militar dos EUA que deixou 11 mortos em barco venezuelano

Segundo o governo dos EUA, 11 pessoas classificadas como “narcoterroristas” foram mortas.

há 17 minutos

Política

Saiba quem é “Kico”, ex-vereador de Manacapuru alvo da CPMI do INSS e que já esteve na mira da PF

Ex-vereador foi alvo de um pedido de prisão preventiva na CPMI do INSS.

há 19 minutos

Brasil

Tagliaferro acusa Alexandre de Moraes de fraudar relatórios em operação contra empresários bolsonaristas

Ex-assessor do TSE disse que relatórios para justificar a ação em 2022 foi feito retroativamente.

há 22 minutos

Manaus

Cinco bairros de Manaus terão queda de energia para manutenção nesta quinta-feira (4)

Concessionária divulga horários e ruas afetadas pelo desligamento programado na rede elétrica.

há 42 minutos

Política

Governador do Tocantins é afastado do cargo por suspeita de desvio de verbas

O afastamento, determinado pelo ministro Mauro Campbell, tem validade inicial de seis meses e efeito imediato.

há 1 hora