“Tem que interromper aquele julgamento que está contaminado”, dispara senadora Damares após pedir prisão de Moraes

Notícias do Brasil – A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) defendeu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deveria ser preso imediatamente e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro interrompido após denúncias apresentadas pelo ex-assessor Eduardo Tagliaferro na Comissão de Segurança Pública do Senado, nesta terça-feira (2).

O episódio, marcado por embates políticos e acusações graves, ampliou as tensões entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o Supremo Tribunal Federal, justamente no mesmo dia em que teve início a fase final do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe, relatado por Moraes.

Acusação de fraude processual

Em depoimento, Tagliaferro — que chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a gestão de Moraes na Corte — afirmou que houve fraude processual na decisão que autorizou uma operação contra empresários apoiadores de Bolsonaro, em agosto de 2022.

Segundo ele, a busca e apreensão foi baseada em uma reportagem do portal Metrópoles, que havia publicado mensagens privadas trocadas em um grupo de WhatsApp. A fundamentação jurídica para sustentar a decisão só teria sido anexada dias depois, mas com data retroativa, o que, em sua avaliação, comprometeria a legalidade da medida.

— Pessoas foram acusadas, buscas e apreensões foram feitas, prisões foram decretadas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que estar preso hoje — disse Tagliaferro, ao afirmar que Alexandre de Moraes agiu de forma irregular.

Reação de Damares Alves

A fala do ex-assessor levou Damares Alves a reforçar a gravidade das acusações. Em tom duro, a senadora declarou que o julgamento em andamento contra Bolsonaro estaria “contaminado” e deveria ser imediatamente interrompido.

— Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper esse julgamento hoje. Esse magistrado tinha que ser preso hoje — afirmou Damares.

A senadora também fez referência ao presidente do STF, Luís Roberto Barroso, destacando que, apesar das diferenças políticas, considera-o um “jurista sério”.

— Eu tenho diferenças com o Barroso, mas ele é sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material e tomar providências — acrescentou.

Caso dos empresários bolsonaristas

A operação mencionada por Tagliaferro ocorreu em 17 de agosto de 2022, quando Moraes autorizou mandados de busca e apreensão contra empresários suspeitos de financiar ataques à democracia. As medidas foram tomadas após a divulgação de mensagens em que alguns empresários diziam preferir um golpe militar à volta do PT ao poder.

Uma das conversas citadas mostrava um participante defendendo que “o golpe deveria ter ocorrido logo em 2019”, enquanto outro respondia com aprovação. À época, o conteúdo foi usado para justificar a atuação mais rígida do Judiciário.

Com a denúncia de que o relatório teria sido produzido de forma irregular, parlamentares bolsonaristas agora defendem que as provas sejam revistas e que novas investigações sejam abertas contra Moraes.