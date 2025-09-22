Temporal destrói parte de fábrica da Toyota em São Paulo

Notícias do Brasil – Um temporal seguido de fortes rajadas de vento destruiu parte de uma fábrica da Toyota em Porto Feliz, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (22/9). Registros feitos por funcionários e divulgados nas redes sociais mostram o galpão sendo destelhado, estruturas metálicas retorcidas e até um carro virado pela força do vento. Equipes seguem mobilizadas no local.

PUBLICIDADE

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos até o momento. A montadora foi procurada para detalhar a dimensão dos prejuízos, mas ainda não se manifestou. Enquanto isso, as autoridades municipais e estaduais monitoram a situação e atuam para reduzir os impactos causados pelo mau tempo.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

PUBLICIDADE

A Defesa Civil do Estado informou que uma frente de chuva acompanhada de rajadas violentas atingiu diversas regiões de São Paulo ao longo da tarde. Na capital, os ventos chegaram a cerca de 100 km/h. Em Porto Feliz, a intensidade segue em avaliação técnica, e a prefeitura decretou estado de emergência para acelerar a resposta e o atendimento à população.

Em nota, a Defesa Civil relatou queda de árvores sobre vias e fiações, além do destelhamento de residências e de uma fábrica no município. As equipes permanecem em campo contabilizando os danos e prestando apoio aos moradores. Até o momento, não há registro de vítimas ou desabrigados.

A expectativa é que o trabalho de limpeza, corte de árvores e restabelecimento de serviços essenciais avance nas próximas horas, enquanto o levantamento de danos materiais prossegue. Informações adicionais sobre o funcionamento da unidade da Toyota e o balanço de prejuízos devem ser divulgadas quando a empresa e os órgãos responsáveis concluírem as avaliações iniciais.