A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Temporal destrói parte de fábrica da Toyota em São Paulo

Corpo de Bombeiros não registra feridos.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 17:45

Ver resumo

Notícias do Brasil –  Um temporal seguido de fortes rajadas de vento destruiu parte de uma fábrica da Toyota em Porto Feliz, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (22/9). Registros feitos por funcionários e divulgados nas redes sociais mostram o galpão sendo destelhado, estruturas metálicas retorcidas e até um carro virado pela força do vento. Equipes seguem mobilizadas no local.

PUBLICIDADE

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos até o momento. A montadora foi procurada para detalhar a dimensão dos prejuízos, mas ainda não se manifestou. Enquanto isso, as autoridades municipais e estaduais monitoram a situação e atuam para reduzir os impactos causados pelo mau tempo.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

PUBLICIDADE

A Defesa Civil do Estado informou que uma frente de chuva acompanhada de rajadas violentas atingiu diversas regiões de São Paulo ao longo da tarde. Na capital, os ventos chegaram a cerca de 100 km/h. Em Porto Feliz, a intensidade segue em avaliação técnica, e a prefeitura decretou estado de emergência para acelerar a resposta e o atendimento à população.

Em nota, a Defesa Civil relatou queda de árvores sobre vias e fiações, além do destelhamento de residências e de uma fábrica no município. As equipes permanecem em campo contabilizando os danos e prestando apoio aos moradores. Até o momento, não há registro de vítimas ou desabrigados.

A expectativa é que o trabalho de limpeza, corte de árvores e restabelecimento de serviços essenciais avance nas próximas horas, enquanto o levantamento de danos materiais prossegue. Informações adicionais sobre o funcionamento da unidade da Toyota e o balanço de prejuízos devem ser divulgadas quando a empresa e os órgãos responsáveis concluírem as avaliações iniciais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima acompanha mutirão de cirurgias e amplia Telessaúde em Presidente Figueiredo

O mutirão, realizado na Unidade Hospitalar de Presidente Figueiredo entre os dias 22 de setembro e 3 de outubro, atenderá 370 pacientes.

há 17 minutos

Amazonas

Primeiro Castramóvel do interior é inaugurado pelo Wilson Lima em Presidente Figueiredo

Unidade de castração terá quatro veterinários e atendimento semanal.

há 23 minutos

Brasil

Filho acusado de matar a própria mãe com mata-leão é denunciado pelo Ministério Publico

Investigação aponta que o crime ocorreu no apartamento da família.

há 47 minutos

Polícia

Terceiro suspeito de matar professor universitário é preso em Manaus

O homem foi detido nas proximidades da Manaus Moderna.

há 1 hora

Brasil

Ex-relator da inelegibilidade de Bolsonaro, Benedito Gonçalves, tem visto americano cancelado

Gonçalves foi responsável por relatar as ações que levaram à inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos.

há 1 hora