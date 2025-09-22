Tenente da PM acusado de matar campeão de Jiu-Jítsu com tiro na cabeça é exonerado

PUBLICIDADE

Notícias do Brasil – O tenente da Polícia Militar Henrique Otávio Velozo, acusado de matar o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, foi exonerado de suas funções nesta segunda-feira (22).

A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado, atende a uma ordem do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que já havia determinado a perda da patente do oficial em junho.

Com a exoneração, Velozo deixa de receber o salário de R$ 14,6 mil, que vinha sendo mantido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) até que os processos administrativos na Justiça Militar e na PM fossem concluídos.

O homicídio ocorreu em agosto de 2022, durante um evento de pagode no Clube Sírio, em São Paulo. Após uma discussão, Velozo disparou um tiro na cabeça de Leandro Lo, que não sobreviveu aos ferimentos, gerando grande comoção e indignação em todo o país.

Esse desfecho marca um momento significativo na trajetória judicial do caso, que continua a ser monitorado pela sociedade e pela comunidade do jiu-jítsu, que lamenta profundamente a perda do atleta.

A exoneração do tenente levanta questões sobre a responsabilidade e a conduta de policiais em situações de conflito.