A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Tenente da PM acusado de matar campeão de Jiu-Jítsu com tiro na cabeça é exonerado

Decisão do Tribunal Militar encerra vínculo e salário de R$ 14,6 mil.

Por Marcia Jornalist

22/09/2025 às 12:41

Ver resumo

 

PUBLICIDADE

Notícias do Brasil – O tenente da Polícia Militar Henrique Otávio Velozo, acusado de matar o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, foi exonerado de suas funções nesta segunda-feira (22).

A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado, atende a uma ordem do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que já havia determinado a perda da patente do oficial em junho.

Com a exoneração, Velozo deixa de receber o salário de R$ 14,6 mil, que vinha sendo mantido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) até que os processos administrativos na Justiça Militar e na PM fossem concluídos.

PUBLICIDADE

O homicídio ocorreu em agosto de 2022, durante um evento de pagode no Clube Sírio, em São Paulo. Após uma discussão, Velozo disparou um tiro na cabeça de Leandro Lo, que não sobreviveu aos ferimentos, gerando grande comoção e indignação em todo o país.

Esse desfecho marca um momento significativo na trajetória judicial do caso, que continua a ser monitorado pela sociedade e pela comunidade do jiu-jítsu, que lamenta profundamente a perda do atleta.

LEIA MAIS: Adolescente é apreendido após assaltar lanchonete em Manaus

A exoneração do tenente levanta questões sobre a responsabilidade e a conduta de policiais em situações de conflito.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Motta afirma que Senado pode arquivar PEC das Prerrogativas

Presidente da Câmara diz que proposta visa proteger mandatos de “absurdos” e não tem objetivo de blindar parlamentares.

há 7 minutos

Curiosidades

O naufrágio da ‘era de ouro’ da pirataria que continua rendendo tesouros

Quase três séculos após seu afundamento, o Whydah Gally segue revelando fragmentos de um período sombrio da expansão marítima europeia.

há 11 minutos

Brasil

Advogado-geral da União tem visto revogado pelos EUA

Revogação de Jorge Messias se soma à decisão de julho, quando os EUA suspenderam os vistos do ministro do STF.

há 14 minutos

Amazonas

Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

Sentença condenava Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso.

há 18 minutos

Brasil

PGR deve denunciar Bolsonaro e Eduardo por articulação nos EUA

Ex-presidente e deputado são investigados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

há 25 minutos