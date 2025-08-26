A notícia que atravessa o Brasil!

Terror: vídeo mostra momento que traficante ‘Zangado’ é metralhado por pistoleiros de facção

Ataque na Comunidade do Curral marca nova onda de violência na Baixada Fluminense.

Por Marcia Jornalist

26/08/2025 às 09:37

Notícias do Brasil – Na madrugada de sábado (23/8), a violência voltou a assustar Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Traficantes da facção Tropa do Corinthians (TCP) invadiram a Comunidade do Curral, território controlado pelo Comando Vermelho (CV), para executar um criminoso conhecido como Zangado.

O ataque ocorreu por volta das 3h da manhã, quando um grupo armado chegou em alta velocidade e iniciou buscas pelo alvo. Zangado foi encontrado próximo a uma quadra de esportes e foi fuzilado com diversos disparos.

Após o crime, os integrantes do TCP declararam que a ação foi uma retaliação a confrontos anteriores contra o CV. Eles também recolheram uma pistola que, segundo relatos, pertencia à vítima.

O corpo de Zangado foi deixado no local e encontrado por moradores, que acionaram a polícia. A 54ª Delegacia de Polícia (DP) está conduzindo as investigações para identificar e prender os responsáveis pelo homicídio.

LEIA MAIS: Abandonada há dois meses, cadela acabou comendo outro cachorro para sobreviver em Manaus

Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e as autoridades reforçam o trabalho para conter a escalada da violência na região.

 

