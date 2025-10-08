A notícia que atravessa o Brasil!

Teto do restaurante de Henrique Fogaça desbaba e deixa pessoas feridas e sob escombros

Os policiais militares estão concentrando esforços para acelerar o resgate e garantir atendimento imediato.

08/10/2025 às 14:02 - Atualizado em 08/10/2025 às 14:03

Notícias do Brasil – O teto do restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, localizado na Rua 13 de Maio, 647, na Bela Vista, região central de São Paulo, desabou no início da tarde desta quarta-feira, 8 após uma explosão de gás.

Seis pessoas ficaram feridas, sendo que duas estão sob escombros. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Os policiais militares estão concentrando esforços para acelerar o resgate e garantir atendimento imediato.

O Corpo de Bombeiros disse que informações preliminares indicavam uma explosão de gás seguida de desabamento. No entanto, perto das 14h, a Polícia Militar atualizou a informação, dizendo que não teria sido explosão e sim que o desabamento do mezanino do restaurante.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, equipes da Polícia Militar, incluindo o policiamento territorial e o Corpo de Bombeiros, estão no local prestando socorro às vítimas e oferecendo assistência aos familiares e demais presentes.

Chef Henrique Fogaça

Fogaça estreou na TV como jurado do Masterchef Brasil, programa da Band, onde permanece até hoje e ganhou notoriedade.

É dono do Jamile, considerado um restaurante moderno e contemporâneo. Também é proprietário do Sal Gastronomia, que conta com duas unidades na capital paulista. Uma localizada na Bela Cintra, e a segunda localizada no Shopping Cidade Jardim, no Morumbi.

Fundado em 2013, o Cão Véio se consagrou oferecendo uma pegada hardcore, ambiente acolhedor, decoração canina, petiscos e cervejas artesanais, conforme descreve o site do chef. O gastropub, comandado por Henrique Fogaça e Fernando Badauí, conta com 5 unidades localizadas nos bairros da Vila Mariana, Vila Madalena e Tatuapé em São Paulo, e nas cidades de Curitiba e Alphaville.

