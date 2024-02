‘Teve a conivência de alguém’, diz Lula sobre fuga do presídio de segurança máxima

Durante uma coletiva de mídia em Adis Abeba, a capital da Etiópia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abordou a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró. Indagado sobre o assunto, o líder petista afirmou que “aparentemente houve conivência de alguém do sistema”.

“Naturalmente, queremos entender como esses indivíduos cavaram um buraco sem serem detectados. Quase contrataram uma máquina escavadora”, afirmou.

PUBLICIDADE

Lula também informou que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ordenou uma investigação. Nesse contexto, será examinada a possível participação de alguém que trabalhava na prisão. Ele expressou sua expectativa de que os fugitivos sejam recapturados. As operações de busca já estão no quinto dia.

Esta é a primeira fuga registrada desde a criação do sistema penitenciário federal em 2006. Portanto, pode-se considerar a primeira crise durante a gestão de Lewandowski no Ministério da Justiça, que começou no dia 1º deste mês.

Os dois foragidos, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, foram os primeiros detentos a escapar de uma instituição penitenciária federal de segurança máxima. Eles fugiram na última quarta-feira (14).

PUBLICIDADE

Na noite de sexta-feira (16), os dois mantiveram uma família como refém, roubaram telefones celulares e alimentos. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias (Senappen), o local fica a aproximadamente três quilômetros da penitenciária federal de Mossoró.

A operação para recapturá-los envolve cerca de 300 agentes federais, drones e três helicópteros. Os policiais estão investigando principalmente como os dois conseguiram escapar de uma prisão de segurança máxima. No entanto, a presença de várias obras no local fornece algumas pistas sobre a fuga. Acredita-se que os fugitivos tenham utilizado ferramentas dos trabalhadores para fazer um buraco em uma parede.

PUBLICIDADE

Redação AM POST