‘TH da Penha’ é apontado como mandante da morte de ‘Diaba Loira’ após romper com facção

Notícias do Brasil – A madrugada desta sexta-feira (15) foi marcada por mais um episódio violento na guerra entre facções no Rio de Janeiro. A traficante conhecida como Diaba Loira foi assassinada após romper com o Comando Vermelho (CV) e migrar para o Terceiro Comando Puro (TCP) — mudança que, segundo investigadores, teria decretado sua morte.

O crime ocorreu durante um confronto entre as comunidades do Fubá e Campinho, na Zona Norte. O corpo da vítima foi encontrado em Cascadura.

Mandante e motivação

Informações preliminares apontam que o mandante da execução seria Thiago, vulgo “TH da Penha” ou “Menor Quente 22”, integrante de alta confiança de Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, de 54 anos, um dos líderes mais temidos do TCP.

Fontes ligadas à investigação afirmam que TH da Penha teria tido um relacionamento com Diaba Loira no passado e, além de ordenar sua morte, teria divulgado um vídeo íntimo da traficante, gravado quando ela ainda fazia parte do CV.

De acordo com as apurações, a catarinense foi vítima de uma emboscada no momento em que deixava o Complexo da Maré. A ação foi rápida e planejada para impedir qualquer reação.

A Tropa do Urso, liderada por Doca, é conhecida por ações violentas e invasões em diversas comunidades do Rio. O grupo já foi apontado como responsável pelo sequestro de um helicóptero da polícia, em 2021, para resgatar presos, e é investigado pelo assassinato de três médicos na Barra da Tijuca, entre eles o baiano Perseu Ribeiro Almeida.

Além de TH da Penha, a tropa conta com nomes como Menor Piu, recentemente alvo de uma operação policial na casa do rapper Oruan, filho de Marcinho VP, histórico líder do CV. Na ocasião, após confronto com as forças de segurança, o músico teria se refugiado no Complexo da Penha.

Investigações

A Polícia Civil segue investigando para confirmar a participação de TH da Penha e identificar todos os envolvidos no assassinato. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cenário após o crime, evidenciando a brutalidade da execução.