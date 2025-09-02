A notícia que atravessa o Brasil!

Thiago Brennand é condenado a mais oito anos de prisão por estupro 

Empresário acumula seis condenações, todas relacionadas a violência contra mulheres.

Por Fernanda Pereira

02/09/2025 às 06:42

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O empresário Thiago Brennand foi condenado a mais oito anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro. A decisão também prevê o pagamento de indenização mínima de R$ 200 mil à vítima.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), este era o nono processo contra Brennand e o último ainda em andamento. Por tramitar em segredo de justiça, não foram divulgados detalhes adicionais sobre a sentença.

Leia mais: Justiça reduz pena de empresário Thiago Brennand condenado por estupro

Preso desde 2023, o empresário já passou pelo Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital paulista, e atualmente está no presídio Tremembé II, no interior de São Paulo. Ao todo, ele acumula cinco condenações anteriores, além de dois acordos extrajudiciais, todos envolvendo casos de agressão, violência contra a mulher e estupro.

A condenação mais recente, em setembro do ano passado, se referiu a crimes cometidos entre 2015 e 2016, no bairro Jardim Europa, área nobre de São Paulo. Na ocasião, após uma relação inicialmente consentida, Brennand teria usado ameaças e violência para forçar novos atos sexuais sem preservativo, transmitindo uma doença sexualmente transmissível à vítima. O empresário ainda teria intimidado a filha da mulher, exibindo uma arma de fogo.

Com a nova decisão, Thiago Brennand soma seis condenações relacionadas a crimes de violência sexual e de gênero.

