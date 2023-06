Thiago Brennand tem 6ª prisão decretada pela Justiça

Nesta quinta-feira, 01º, o empresário Thiago Brennand, de 43 anos, teve a sexta ordem de prisão preventiva decretada por uma nova acusação de estupro.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Vara do Foro Central da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo e decretou a prisão preventiva dele no processo, que corre em segredo de Justiça.

O empresário está detido no CDP (Centro de Detenção Provisória) 1 Pinheiros e responde agora a nove denúncias de crimes sexuais, como estupro, e agressões.

Ele estava no regime de isolamento e passaria para o convívio com os demais presos nesta terça-feira, 30. No entanto, a defesa de Brennand pediu para que ele fosse transferido para uma cela solitária. Assim, o empresário segue separado dos demais presos.

