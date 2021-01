Tipsters e apostas esportivas online!

Em meio a tantas informações nos sites de apostas online, usuários podem se sentir inseguros ao procurar palpites. Por isso, muitos recorrem à ajuda de formadores de opinião, ou tipsters como são conhecidos. Todos eles são referências em opinião para os apostadores, amadores e profissionais. Acompanhe esse artigo e confira conosco. Neste artigo você saberá mais sobre estes profissionais, e terá ótimas dicas sobre seus prós e contras!

Tipsters e apostas esportivas?

Afinal, o que é um tipster? De forma clara, alguém denominado tipster, é uma profissional que trabalha dando recomendações aos seus clientes. Assim, você vai encontrar tipsters brasileiros que irão lhe ajudar a estudar e compreender o mundo das apostas esportivas online desde diferentes ângulos.

Continua depois da Publicidade

1. Geralmente, tipsters são associados com sites de casas esportivas online e assim, são identificados como contratados pelos sites vendendo seus prognósticos online neles e por tanto, que por serem contratadas pelos sites os palpites são incompletos: falso

2. A segunda opção é que quem é tipster faz consultorias em apostas para empresas ou para pessoas, isto é, além de facilitar prognósticos e odds em sites, eles também trabalham em forma particular: verdadeiro

3.Tipsters também tem escolas de apostas: sim. Geralmente você vai encontrar canais, redes sociais e sites de tipsters oferecendo a sua sapiência para quem quiser saber, Confira a seguir!

Continua depois da Publicidade

Contrate tipsters para se dar bem em apostas online!

Certamente, esses profissionais são consultados e contratados por apostadores de casas de apostas esportivas online, por empresas como os próprios sites de apostas e até por particulares. Em tempos de pandemia as apostas online também têm crescido consideravelmente. Por conta da recomendação do governo brasileiro de permanecer tudo que possível, em casa evitando contágios ou simplesmente devido à praticidade de apostar em casa.

Como sabido as apostas em lugares físicos não tem sido definida juridicamente e por enquanto, persiste a contravenção de 1946. Apesar da liberação. E apesar também das várias tentativas de regular as apostas esportivas no Brasil. Por não falar nos bingos, jogo do bicho e demais jogatinas dentro de território brasileiro. A polemica de episódios de corrupção em volta e as várias tentativas de regularizar o mercado tem sido testemunha.

Continua depois da Publicidade

Por tanto, é muito importante saber com claridade onde e como apostar online. E, nesse sentido, existem vários sites de apostas esportivas online que podem lhe ser úteis. Desde Escola da Aposta, até uma amplíssima variedade onde você poderá se assessorar.

Tipsters e especialistas em apostas? Confira

Por conseguinte, existem diversos sites que disponibilizam a contratação de Tipsters, e informações relevantes para quem gosta de apostar e ainda quer saber como virar um profissional nesse mercado. Confira aqui alguns, dentre eles:

Continua depois da Publicidade

• Escola da Aposta

• Tipsitrr

• Betting Gods

• Betting Runner

• Academia Tips

• Punters Lounge

Alguém já disse por aí, quem sabe, sabe. E quem não, ou fica de fora ou tenta saber.

Tipsters são úteis?

Na teoria, sim. Tipsters geralmente são profissionais que dedicaram anos das suas vidas a entender a lógica dos distintos formatos de apostas. Ou então, dedicam muito tempo estudando equipes, probabilidades e cotações. Isso faz com que tenham um conhecimento muito acima de um mero apostador do site.

Portanto, geralmente possuem uma base de dados, onde colocam suas previsões e índice de acertos, o que é ótimo. Se você não sabe nada sobre apostas, mas quer ir com tudo apostando em sites de apostas esportivas, um Tipster certamente ajudará e muito

Como eles incrementam os seus ganhos?

O primeiro objetivo de quem gosta de dar palpites em casas de apostas é lucrar, obviamente. Assim, a rentabilidade de um tipster é estimada (não garantida) pelo seu ROI (Retorno de investimento). Isto é, você terá noção do valor desse profissional pesquisando o seu histórico durante um período determinado.

Certamente, estes registros fornecem certo nível de garantia, pois fornecem informação detalhada sobre suas apostas passadas. Eles mostram as apostas realizadas pelo tipster, seus ganhos e perdas. De fato, um bom desempenho do tipster ao longo do tempo, é a base para as suas futuras contratações. Assim, o ROI é sem dúvidas uma ótima forma de avaliação, desde que ele permite saber quais as probabilidades de lucro.

Tipsters sabem de coisas que ninguém mais sabe?

Grosso modo, não. Um Tipsiter não é necessariamente alguém que possui uma fonte exclusiva. Além de estudo, ele está constantemente imerso no mercado. E ao mesmo tempo, o resultado exato de uma partida de futebol, assim como de qualquer esporte, depende de vários fatores. No entanto, o fato é que estes profissionais são reconhecidos por serem profundos conhecedores do assunto.

A maioria destes profissionais dedicam suas vidas ao estudo de diferentes mercados e variáveis de apostas e esportes. Aliás, os dados incluem não somente distintos tipos de esportes. Assim, a situação financeira dos times, o desempenho do atleta em questão e inclusive a situação pessoal influem nos resultados.

E, quase sempre são especializados em uma determinada área, como futebol por exemplo. Via de regra, tipsters costumam ser apostadores experientes e muito bem-sucedidos pois a sua reputação é tudo. Baseada fundamentalmente em uma incrível habilidade em análise de dados.

Todo cliente de um tipster recebe as mesmas dicas?

Você já pensou especulou com que se um tipster recebe dinheiro sempre que seus clientes ganham uma aposta, então, ele irá apostar em tudo? Bem, se um tipster trabalha com a porcentagem de ganhos, pode ser que isso prejudique a qualidade das dicas, não é? Nessa situação, poderia parecer interessante ao tipster fazer diferentes recomendações a seus clientes, cobrindo todas as possibilidades. Dessa forma, mais clientes poderiam ganhar e pagar as taxas dos Tipsters.

Aliás, um bom indicador de que você está indo por bom caminho, é considerar que bons tipsters dependem da reputação gerada. Portanto, aqueles com imagem ruim não conseguem se manter no mercado por muito tempo. Consequentemente, não se inscreva em sites de tipsters sem fazer a devida pesquisa! Assim, certifique-se de fazer as devidas pesquisas, da mesma forma em que os próprios tipsters conferem seus dados. Boa sorte!