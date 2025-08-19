A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Tirulipa é denunciado por importunação sexual durante Farofa da Gkay

MP do Ceará acusa humorista de retirar parte dos biquínis de três mulheres sem consentimento em festa de 2022.

Por Fernanda Pereira

19/08/2025 às 12:07

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O humorista Tirulipa foi formalmente denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por importunação sexual contra três mulheres durante a edição de 2022 da “Farofa da Gkay”, festa promovida pela influenciadora Gessica Kayane. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Segundo a denúncia, o comediante, identificado como apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria puxado a parte superior dos biquínis das vítimas sem autorização, com a intenção de expor os corpos das mulheres para “satisfação própria e de terceiros”. O MPCE aponta ainda que há indícios de que outras convidadas do evento também teriam sido alvo do mesmo tipo de comportamento.

De acordo com o órgão, os atos denunciados caracterizam crimes reiterados de importunação sexual — conduta considerada grave, não sendo passível de acordos penais ou benefícios legais. A pena prevista para esse tipo de crime é de um a cinco anos de reclusão.

Leia mais: Mulheres vão processar Tirulipa por importunação sexual na Farofa da Gkay

Vídeos e defesa

Vídeos gravados durante a festa e anexados ao processo mostram as ações atribuídas ao humorista. As imagens teriam sido fundamentais para embasar a denúncia do Ministério Público, ao lado dos depoimentos das vítimas, que relataram constrangimento e ausência de qualquer consentimento.

Em depoimento à polícia, Tirulipa negou que tenha cometido crime e alegou que a retirada de peças de roupa fazia parte de uma “dinâmica conhecida” entre os participantes da festa. A defesa do humorista ainda não se pronunciou oficialmente sobre a denúncia.

Prazo para manifestação

No último dia 12 de agosto, foi expedido um mandado de citação determinando que Tirulipa apresente sua defesa no prazo legal de dez dias. Caso a Justiça aceite a denúncia, ele se tornará réu no processo.

O caso volta a lançar luz sobre os limites do consentimento em eventos festivos e a responsabilidade de figuras públicas ao participar de brincadeiras que possam constranger ou violar direitos de outras pessoas.

Importunação sexual é crime previsto no artigo 215-A do Código Penal e ocorre quando alguém pratica ato libidinoso sem consentimento, com objetivo de satisfazer desejo próprio ou de outrem. A legislação foi aprovada em 2018 para punir condutas como toques indevidos e assédios em espaços públicos ou privados.

