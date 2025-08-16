Toffoli anula todas as ações da Lava Jato contra ex-tesoureiro do PT

Notícias do Brasil – O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou nesta sexta-feira (15) todos os atos da Operação Lava Jato relacionados ao ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), João Vaccari Neto. A decisão atendeu a argumentos da defesa de que as condutas do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato violaram garantias constitucionais de moralidade, impessoalidade, imparcialidade e legalidade.

De acordo com a defesa, mensagens reveladas durante investigações mostraram que Moro e os procuradores discutiram a situação de Vaccari, o que, segundo os advogados, macula a conduta do magistrado e da acusação.

O ex-tesoureiro do PT havia sido condenado a 24 anos de prisão em regime fechado por corrupção passiva, mas já tinha tido uma de suas acusações anulada em 2024 pelo ministro Edson Fachin, por questões de competência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.

Os defensores destacaram ainda que Vaccari tinha situação processual semelhante à do advogado Guilherme Gonçalves, que também foi beneficiado com a anulação de atos da Lava Jato.

A decisão de Toffoli se soma a outros casos recentes em que atos da Lava Jato foram anulados, como os de Antonio Palocci, Alberto Youssef e Paulinho da Força, reforçando o debate sobre a atuação da força-tarefa e a imparcialidade do processo judicial.