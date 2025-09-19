A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Toffoli dá dez dias para Câmara se manifestar sobre PEC da Blindagem

Líderes do PT, PSB e PSOL entraram com ação para suspender tramitação.

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 14:35

Ver resumo

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Notícias do Brasil – O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de dez dias para a Câmara dos Deputados se manifestar sobre a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que restringe a abertura de investigações contra deputados e senadores.

PUBLICIDADE

O despacho do ministro foi proferido no mandado de segurança protocolado pelos líderes do PT, PSB e PSOL para suspender a tramitação da PEC, que foi aprovada pela Casa na terça-feira (16).

Ontem (18), o ministro também concedeu o mesmo prazo para a Câmara se manifestar sobre a proposta. O despacho foi proferido em outra ação que pretende suspender a PEC, que foi protocolada pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP).

Após receber as manifestações, o ministro, que é relator do caso, vai analisar o pedido de liminar.

PUBLICIDADE

Os partidos questionam no STF diversas irregularidades na tramitação da matéria, como a falta de apresentação de emendas dentro do prazo regimental e de publicidade prévia do parecer do relator, além da convocação das sessões de deliberação sem antecedência mínima para votação da proposta.

Após a aprovação da PEC, a matéria foi enviada ao Senado. Em caso de aprovação, a proposta será promulgada pelo Congresso e entrará em vigor.

A PEC determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara. Além disso, a proposta concede foro no Supremo para presidentes de partidos.

Leia mais: PEC da Blindagem levanta críticas por risco de ampliar impunidade em casos de corrupção

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Veja Mais

Aviação brasileira tem 12 meses de alta e bate recorde em agosto

Setor doméstico transportou 8,7 milhões de passageiros no mês, melhor resultado da série histórica.

há 10 minutos

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas captura dois foragidos da Justiça em Lábrea

Um condenado por estupro de vulnerável e outro com documentos falsos foram presos em ações distintas na noite de quinta-feira

há 20 minutos

Amazonas

MP-AM constata graves problemas estruturais em escola indígena de Manaquiri

Entre os problemas, destacam-se: ausência de bebedouros, banheiros e sistema de ventilação.

há 23 minutos

Amazonas

Justiça condena réu por desmatamento e determina recuperação de área degradada na Amazônia

Decisão em Lábrea (AM) obriga acusado a recuperar 166 hectares devastados e pagar indenizações por danos ambientais

há 26 minutos

Polícia

Juiz decreta prisão preventiva de dono do Royal Motel denunciado por tentar matar empresário em Manaus

Segundo juiz, o empresário descumpriu medidas cautelares.

há 29 minutos