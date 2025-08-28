Toffoli reforça maioria no STF e vota para manter Robinho preso

Notícias do Brasil – Em uma sessão virtual conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (27), o ministro Dias Toffoli votou pela manutenção da prisão do ex-jogador Robinho. Condenado por estupro coletivo na Itália, o ex-atacante acumula três votos favoráveis à execução da pena no Brasil — contando com os votos de Toffoli, do relator Luiz Fux e de Alexandre de Moraes — contra apenas um a favor da soltura, o do ministro Gilmar Mendes.

Robinho recebeu pena de nove anos de prisão na Itália por um caso de estupro ocorrido em 2013, já transitado em julgado. Após a homologação da sentença pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi determinada sua prisão no Brasil. A defesa recorre ao STF com base na Lei de Migração (Art. 100), argumentando a possível irretroatividade da norma, interpretada por Gilmar Mendes como impedimento à execução imediata da pena.

Com o voto de Toffoli, o placar ficou em 3 a 1 pela continuidade da pena no país — com Fux, Moraes e Toffoli votando por manter Robinho preso, e apenas Mendes divergindo. Ainda faltam os votos de sete ministros, e o julgamento deve ser concluído até sexta-feira (29).