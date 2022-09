Torcedor cruzeirense tatua música e erros de português viralizam

Redação AM POST

Um torcedor do Cruzeiro resolveu tatuar em suas costas um trecho da música “Salomé e Pablito”, do artista Das Quebrada, que se tornou uma espécie de hino da equipe mineira nesta campanha de 2022. No entanto, a homenagem acabou viralizando nas redes sociais por conta dos erros de português na letra da canção que agora estampa as costas do rapaz.

Nos comentários, os internautas apontaram os erros em duas das palavras escritas nas costas do rapaz. Apesar da grafia errada, as pessoas também reconheceram a intenção da homenagem.

A letra da música aborda a trajetória da Raposa, que lidera a Série B do Brasileiro. A canção foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (1/9), mas já circulava entre os cruzeirenses.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, quando enfrenta o Criciúma pela 28ª rodada.

