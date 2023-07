Torcedora morre após ser atingida por garrafa durante confronto entre torcidas do Flamengo e Palmeiras

A família da torcedora do Palmeiras, identificada como Gabriela Anelli, de 23 anos, informou nas redes sociais, nesta segunda-feira (10), que a jovem morreu após ter ficado internada na Santa Casa, no Centro de São Paulo. Ela foi atingida no pescoço por uma garrafa de vidro durante uma confusão entre as torcidas do Flamengo e Palmeiras.

“Obrigado a todos que oraram pela minha irmã. Mas ela foi morar com o papai do céu. Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite do entendimento. Sei o quanto você lutou cada segundo e você de fato sempre foi uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família , escreveu Felipe Marchiano, irmão de Gabriela.

Segundo informações de familiares, Gabriela estava na fila para entrar no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, quando começou a confusão. Após ser atingida, a vítima chegou a sofrer duas paradas cardíacas.

Redação AM POST