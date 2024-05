Tornado atinge município no Rio Grande do Sul; assista

Tragédia no Rio Grande do Sul – Neste sábado (11), enquanto o estado do Rio Grande do Sul enfrentava os desafios das enchentes que já resultaram em pelo menos 136 mortes, outro fenômeno natural preocupante se fez presente na região norte do estado. Um tornado foi registrado no município de Gentil, trazendo consigo ventos que atingiram a marca de 117 km/h, segundo informações confirmadas pela Climatempo.

O tornado, classificado como F0, o mais fraco na escala, encontrou seu caminho através da zona rural da cidade. Felizmente, até o momento, não há registros de vítimas decorrentes deste evento. No entanto, as imagens que circulam nas redes sociais revelam a força avassaladora do fenômeno, mostrando a corrente de ar avançando sobre lavouras e árvores, deixando para trás um rastro de destruição.

A Climatempo, renomada empresa de meteorologia, forneceu detalhes sobre a intensidade do tornado, oferecendo uma compreensão mais clara do que os moradores locais enfrentaram. Enquanto o tornado foi classificado como o mais fraco da escala, seus ventos ainda representaram uma ameaça significativa para a região, destacando a importância de estar preparado para tais eventos climáticos extremos.

🚨URGENTE: Tornado atinge município do Rio Grande do Sul em meio ao desastre da chuva no estado. pic.twitter.com/1Mj7ovS1Di — Astronomiaum (@Astronomiaum) May 11, 2024

🚨Tornado atinge o município de Gentil no interior do Rio Grande do Sul. Nesta tarde de sábado, 11 de maio, um tornado atingiu o município vizinho de Gentil. Não há registro de vítimas. As imagens mostram a corrente de ar avançando sobre lavouras e árvores. Propriedades… pic.twitter.com/ldo6Ex5oB2 — Karina Michelin (@karinamichelin) May 11, 2024