A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Toyota suspende produção no país após chuva destruir fábrica em SP

Trabalhadores vão votar se aceitam suspensão temporária de contrato.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 08:24 - Atualizado em 26/09/2025 às 09:55

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A Toyota suspendeu a produção em suas unidades no Brasil por causa de uma forte tempestade na última segunda-feira (22) que provocou danos na planta de Porto Feliz (SP), onde são produzidos os motores da marca de veículos.

PUBLICIDADE

Em razão dos danos na unidade de Porto Feliz, as fábricas de Indaiatuba e Sorocaba, abastecidas pela planta de Porto Feliz e também localizadas no estado, interromperam as atividades.

“Em uma primeira análise, a retomada da planta de motores deverá levar meses e, considerando essa situação, a empresa está buscando alternativas de fornecimento de motores junto a unidades da Toyota em outros países, com o objetivo de retomar a produção de veículos nas plantas de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP)”, disse a montadora, em nota.

Com a suspensão, a empresa afirmou que está em tratativas com os trabalhadores. A proposta é a suspensão temporária do contrato de trabalho (layoff). Nesses casos, o trabalhador fica sem prestar serviços, sem receber o salário integral. O vínculo empregatício é mantido.

PUBLICIDADE

Assembleia

Os trabalhadores da fábrica de Sorocaba (SP) vão decidir, em assembleia virtual da categoria, a partir desta sexta-feira (26), se vão aceitar a proposta de layoff proposto pela empresa. Eles terão até o dia 28 para deliberar sobre a proposta, em votação eletrônica.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas, de Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Automobilísticas, Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva disse, em nota, que a empresa assumiu o compromisso de manter os empregos de todos os trabalhadores de Porto Feliz, inclusive com a garantia dos benefícios já negociados.

Questionada sobre a proposta oferecida, a Toyota respondeu que “as propostas serão apresentadas a partir de hoje, para votação nos próximos dias e, assim que aprovadas, serão aplicadas de forma emergencial”.

Leia mais: Mulher afirma ter recebido proposta de R$ 500 para dar surra em amante em frente à fábrica Yamaha, em Manaus

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Polícia

Filho adotivo teve ajuda de funcionários de clínica para sequestrar e extorquir o próprio pai em Manaus

Envolvidos pediram cerca de R$ 700 mil para o resgate da vítima.

há 11 minutos

Brasil

Servidor dos EUA derruba site empresarial da esposa de Alexandre de Moraes

há 18 minutos

Manaus

David Almeida defende Reforma da Previdência e alerta para risco de colapso futuro em Manaus

David Almeida lembrou que a adequação do sistema deveria ter ocorrido desde 2019.

há 1 hora

Mundo

Show de horror: esquartejamento de 3 mulheres é transmitido ao vivo nas redes sociais

Crime transmitido em rede social expõe violência extrema e causa comoção.

há 1 hora

Brasil

Infecções por Aedes aegypti elevam risco de complicações no parto

Foram analisados mais de 6,9 milhões de nascidos entre 2015 e 2020.

há 1 hora