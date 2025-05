Trabalhadora grava instalação de máquinas de autoatendimento em mercado e desabafa: ‘Devagarzinho vou perdendo meu emprego”

Notícias do Brasil – Um vídeo recente postado pela operadora de caixa de um mercado, Lidiane, viralizou nas redes sociais e levantou discussões sobre o impacto da chegada dos caixas de autoatendimento no setor varejista do Brasil e a ameaça aos empregos tradicionais.

Na gravação, Lidiane mostra a instalação das novas máquinas no local onde trabalha e desabafa com preocupação: “Devagarzinho eu vou perdendo meu emprego. Olha o que chegou aqui na loja, caixas de autoatendimento. Eles não querem mais pagar funcionários, não vão precisar pagar FGTS, férias…”. A fala da trabalhadora escancarou um temor compartilhado por muitos profissionais da área.

Nas redes sociais, o vídeo de Lidiane gerou milhares de comentários. “A opção é ir estudar, pra não ficar no salário mínimo o resto da vida, hoje em dia tem faculdade EAD super barata, mas e mais fácil gravar story reclamando de ser substituída do que fazer a própria substituição”, disse uma internauta. “Se deixar de existir, como seremos mal atendidos? Ah… temos os hospitais e demais órgãos públicos”, destacou outro.

Apesar da crescente presença das máquinas, a adesão do público ainda é limitada. Segundo o Relatório Varejo, levantamento feito no ano passado com 2.003 consumidores, apenas 10% dos brasileiros afirmaram utilizar ou já terem utilizado os caixas de autoatendimento. O dado indica uma resistência dos clientes, que em sua maioria ainda preferem o contato humano no momento da compra.