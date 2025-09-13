A notícia que atravessa o Brasil!

Travesti é morta a facadas dentro de cinema no Centro do Recife

Amigos próximos relataram que Raquelly não tinha passagens pela polícia e, no momento do crime, era aguardada por colegas.

Por Jonas Souza

13/09/2025 às 20:47

Notícias do Brasil  – Na tarde desta sexta-feira (12/9), a travesti Raquelly Letícia, de 24 anos, foi assassinada a facadas dentro de um cinema de filmes adultos, localizado no Centro do Recife, em Pernambuco.

Informações preliminares apontam que a vítima havia se envolvido em uma briga cerca de uma semana antes do crime, mas ainda não há confirmação de ligação entre os episódios.

Amigos próximos relataram que Raquelly não tinha passagens pela polícia e, no momento do crime, era aguardada por colegas para uma festa surpresa de aniversário. O grupo já havia preparado o bolo para a comemoração.

A Polícia Civil de Pernambuco esteve no local e iniciou as investigações para identificar o autor do homicídio e esclarecer a motivação. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

