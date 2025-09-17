A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Tremor de terra de magnitude 2.9 assusta moradores de Minas Gerais

País está no interior de uma placa tectônica e costuma sentir apenas abalos leves.

Por Fernanda Pereira

17/09/2025 às 12:36

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Moradores de Belo Horizonte e da região metropolitana relataram um forte barulho seguido de tremor na noite de terça-feira (16) e na madrugada de quarta-feira (17). A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) confirmou que o abalo atingiu magnitude 2,9, com epicentro próximo ao município de Contagem.

Tremores como esse são incomuns no Brasil e costumam assustar, mas não representam risco de grandes danos. “O Brasil é um dos países mais calmos do mundo. Estamos no centro de uma placa tectônica, longe das zonas de encontro das placas, onde ocorrem os maiores terremotos”, explica o professor Marcelo Assumpção, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP.

Segundo Assumpção, os tremores no país, mesmo os registrados no Nordeste ou no Centro-Oeste, raramente passam de pequenas vibrações que podem balançar móveis ou derrubar objetos. Grandes terremotos no Brasil são extremamente raros: o maior já registrado foi na Serra do Tombador (MT), em 1955, com magnitude 6,6, em uma região desabitada. Outro episódio marcante ocorreu em 1986, em João Câmara (RN), com magnitude 5,1, que deixou mais de 10 mil desabrigados.

O Brasil, embora protegido de grandes abalos, pode sentir reflexos de terremotos de alta magnitude em países vizinhos, como Chile, Peru e Colômbia. No entanto, eventos destrutivos no território nacional permanecem improváveis devido à posição geológica do país.

Leia mais: Tucuruí registra tremor de terra de magnitude 2,9

