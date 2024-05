Três pessoas morrem após queda de avião no Pará

Três pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte na zona rural de Barcarena, no nordeste do Pará, na sexta-feira (10). O avião de matrícula PR-GJE foi encontrado na comunidade de São Felipe, próximo ao ramal do Linhão, perto da estrada do Arapari, uma região de mata de difícil acesso. De acordo com as autoridades policiais, as vítimas eram dois homens e uma mulher.

As vítimas são: Sílvio Cezar de Morais, de 46 anos, que era o piloto, o empresário Márcio Antônio Neiss, de 44 anos, e a esposa dele, identificada como Meilene Cristina Cirino Neiss, ambos são naturais de Santa Catarina. Detalhes sobre o ponto de partida e destino do avião ainda não foram divulgados.

As causas do acidente estão sob investigação pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) da Força Aérea Brasileira (FAB).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que está colaborando com equipes do Corpo de Bombeiros do Pará e da Polícia Civil, e reforçou que a responsabilidade pelas investigações é da Força Aérea Brasileira.