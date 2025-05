Tribunal de Contas da União autoriza edital de concurso com dezenas de vagas; saiba mais

Notícias do Brasil – O Tribunal de Contas da União (TCU) oficializou a abertura de um novo concurso público com 60 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de técnico e auditor federal de controle externo. A autorização foi publicada na edição desta segunda-feira (5) do Diário Oficial da União e traz condições diferenciadas em relação a outros concursos autorizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), especialmente no que diz respeito ao prazo para a publicação do edital, que não foi estipulado.

As vagas estão todas destinadas à sede do TCU, em Brasília (DF). Do total, 40 são para o cargo de técnico federal de controle externo, que exige nível médio completo, e 20 para auditor federal de controle externo, cujo requisito é a formação de nível superior. Ambos os cargos permitem atuação em diferentes áreas, conforme a necessidade do órgão.

Um dos grandes atrativos do concurso é a possibilidade de o cadastro de reserva ser utilizado durante todo o prazo de validade do concurso, o qual, segundo práticas comuns no serviço público, costuma ser de dois anos, prorrogável por igual período. Isso amplia significativamente as chances de convocação para os candidatos aprovados, ainda que não figurem inicialmente entre os primeiros colocados.

Os interessados no concurso devem ficar atentos à publicação do edital, que detalhará o conteúdo programático, as etapas de avaliação (como provas objetivas e discursivas) e o cronograma completo do certame. A expectativa é que, diante da atratividade dos cargos, a concorrência seja elevada.