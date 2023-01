Tribunal de Justiça abre seleção para estagiários LGBT e proíbe participação de héteros

Redação AM POST*

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) abriu um processo seletivo para estágio remunerado que exclui heterossexuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o edital, publicado em 17 de janeiro, a seleção está restrita a candidatos que se autodeclararem LGBTQIAP+, no momento da inscrição. “Não haverá contratação, em nenhuma hipótese, de pessoas cisgêneras heterossexuais”, ressalta o documento.

O processo seletivo para estágio que exclui héteros estabelece ainda escala de prioridades para as vagas, com base no tipo de gênero, orientação sexual, cor e “reconhecimento do maior grau de discriminação social negativa” da população LGBT+.

Primeiro, serão privilegiadas pessoas trans e não binárias, de preferência pretas. Depois, gays e lésbicas declarados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O veto integral a heterossexuais e as diferentes cotas instituídas para candidatos LGBT+ foram atribuídos segundo as disposições previstas na seleção, “ao conjunto de medidas afirmativas voltadas à promoção da diversidade de gênero e orientação sexual no âmbito do Poder Judiciário da Bahia”.

O edital foi aberto pelo Juiz de Direito Auxiliar da 12ª Vara de Relações de Consumo, Mário Soares Caymmi Gomes. O estágio remunerado terá a duração de 12 (doze) meses, prorrogáveis, uma única vez, por igual período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois da repercussão, a corregedoria do TJ-BA suspendeu o processo.