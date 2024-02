Trinta pessoas são atropeladas durante festa de carnaval

Uma tragédia marcou a festa de carnaval na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, Região Central de Minas Gerais, na noite desta sexta-feira (09), quando um carro perdeu o controle e atropelou pelo menos trinta pessoas.

O incidente ocorreu na Avenida Central, no bairro Fonte do Mato, onde a festa estava sendo realizada. Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), o veículo atingiu um grande número de pessoas que estavam curtindo o evento.

Duas vítimas foram gravemente feridas e foram socorridas e transportadas por via terrestre para o Hospital de Pronto Socorro João XXII. Outra pessoa, com ferimentos de menor gravidade, foi levada para o mesmo hospital. As demais vítimas, que sofreram lesões leves, foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Itabira.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente e prestando assistência às vítimas e suas famílias neste momento difícil. Mais informações sobre o incidente serão divulgadas conforme a investigação avança.