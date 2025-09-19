Trio de mulheres inventam sequestro com bebê para escapar de facção

Notícias do Brasil – Na madrugada de quarta-feira (17), a Polícia Militar de Várzea Grande (MT) prendeu três mulheres após descobrir que um suposto sequestro denunciado por elas não passava de uma farsa.

A ocorrência teve início quando o ex-marido de uma das envolvidas relatou ter visto três homens armados invadindo a residência, levando a polícia a agir rapidamente.

As suspeitas, uma delas acompanhada de um bebê, afirmaram ter sido sequestradas durante um roubo. Com base no relato, equipes da PM foram ao endereço indicado para resgatar as vítimas.

Contudo, ao chegar ao local, os policiais constataram que a situação havia sido forjada.

Segundo a Polícia Militar, as mulheres criaram o falso sequestro como estratégia para se protegerem de um grupo criminoso rival que atua na região de Várzea Grande.

Diante da mentira, as três foram conduzidas à Central de Flagrantes para esclarecimentos.

Apenas uma das mulheres, de 26 anos, permaneceu detida, pois possuía um mandado de prisão em aberto. O bebê que estava com elas, assim como outros filhos, foi encaminhado ao Conselho Tutelar para garantir a segurança das crianças.

O caso evidencia a complexidade da violência local e o uso indevido das forças policiais por meio de falsas denúncias, prejudicando a atuação das autoridades e a segurança da comunidade.