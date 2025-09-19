A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Trio de mulheres inventam sequestro com bebê para escapar de facção

Polícia Militar desmascara simulação de crime usada para proteger grupo rival na região.

Por Marcia Jornalist

19/09/2025 às 10:48

Ver resumo

Notícias do Brasil – Na madrugada de quarta-feira (17), a Polícia Militar de Várzea Grande (MT) prendeu três mulheres após descobrir que um suposto sequestro denunciado por elas não passava de uma farsa.

PUBLICIDADE

A ocorrência teve início quando o ex-marido de uma das envolvidas relatou ter visto três homens armados invadindo a residência, levando a polícia a agir rapidamente.

As suspeitas, uma delas acompanhada de um bebê, afirmaram ter sido sequestradas durante um roubo. Com base no relato, equipes da PM foram ao endereço indicado para resgatar as vítimas.

PUBLICIDADE

Contudo, ao chegar ao local, os policiais constataram que a situação havia sido forjada.

Segundo a Polícia Militar, as mulheres criaram o falso sequestro como estratégia para se protegerem de um grupo criminoso rival que atua na região de Várzea Grande.

PUBLICIDADE

Diante da mentira, as três foram conduzidas à Central de Flagrantes para esclarecimentos.

Apenas uma das mulheres, de 26 anos, permaneceu detida, pois possuía um mandado de prisão em aberto. O bebê que estava com elas, assim como outros filhos, foi encaminhado ao Conselho Tutelar para garantir a segurança das crianças.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Assaltantes invadem pastelaria e deixam clientes em pânico na zona norte de Manaus; veja

O caso evidencia a complexidade da violência local e o uso indevido das forças policiais por meio de falsas denúncias, prejudicando a atuação das autoridades e a segurança da comunidade.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Mulher e gestora de sucesso, Maria do Carmo cresce e inspira mudança na política do Amazonas

A mensagem de mudança tem conquistado a população e a cada pesquisa de intenção de votos a Professora cresce.

há 12 minutos

Amazonas

Amazonas vai proibir revistas íntimas vexatórias a visitantes de presídios

Lei prevê uso de equipamentos tecnológicos e penaliza abusos de agentes públicos.

há 16 minutos

Manaus

Tambaqui fresco será vendido a partir de R$ 10 o quilo neste fim de semana em Manaus; saiba mais

A capital receberá mais uma edição da Feira do Tambaqui com a venda de 9 toneladas do pescado.

há 21 minutos

Brasil

Pedófilo finge ser adolescente, cria perfil em redes sociais e induz crianças a ficarem nuas

Operação “Protetor Virtual” busca coibir crimes cibernéticos e reúne indícios de outras vítimas.

há 50 minutos

Brasil

Defesa de Flordelis alerta risco de morte após princípio de AVC na prisão

Ex-deputada está internada na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, e aguarda transferência para hospital.

há 54 minutos