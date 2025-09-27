Trio é preso por extorquir médico e movimentar R$ 90 milhões

Notícias do Brasil – Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de três pessoas de uma mesma família, nesta sexta-feira (26), em Jequié, no sudoeste da Bahia. Eles são suspeitos de integrar um esquema de extorsão contra um médico e sua esposa, moradores de Vitória da Conquista. As investigações apontam que o trio também atuava como agiotas e movimentou cerca de R$ 90 milhões em contas pessoais ao longo de cinco anos.

Durante a ação, os policiais apreenderam mais de R$ 3 milhões em espécie guardados em malas, além de joias avaliadas em R$ 500 mil, sete armas de fogo e 30 veículos, alguns de luxo. O material foi recolhido para análise e ficará à disposição da Justiça.

Esquema de extorsão contra médico

Segundo a polícia, o grupo exigiu que o médico e sua esposa entregassem veículos e imóveis avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões, mediante ameaças. Para tentar garantir a posse dos bens, os suspeitos teriam falsificado documentos com o objetivo de conseguir empréstimos fraudulentos em instituições financeiras.

A Justiça bloqueou a matrícula de três imóveis que estavam em processo de transferência, após pedido da Polícia Civil, diante da suspeita de fraude.

Perfil dos suspeitos

Os investigados são um homem de 55 anos e seus dois filhos, de 33 e 27 anos. Eles não tiveram as identidades divulgadas. A polícia os descreve como agiotas com forte poder econômico na região, que utilizavam ameaças e intimidação para obter vantagens financeiras.

Além de extorsão, eles são investigados por lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. A Polícia Civil destacou que o volume de dinheiro movimentado e a variedade de bens apreendidos indicam um esquema estruturado e de longo prazo.

Investigações continuam

As apurações seguem para identificar possíveis outros envolvidos e vítimas do grupo. A Polícia Civil não descartou a possibilidade de que os suspeitos tenham atuado em diferentes cidades do sudoeste baiano. O material apreendido será fundamental para rastrear a origem dos recursos e comprovar a extensão das atividades ilegais.