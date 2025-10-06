Trump comenta em rede social sobre conversa com Lula; veja o que ele disse

Notícias do Brasil – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6) ter tido uma “ótima conversa” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião virtual, que durou cerca de 30 minutos, tratou principalmente das tarifas de 50% impostas pela Casa Branca a produtos brasileiros, além de temas ligados ao comércio bilateral e às relações diplomáticas entre os dois países.

Nas redes sociais, Trump elogiou o diálogo e demonstrou disposição em fortalecer os laços com o Brasil.

“Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!”, escreveu o republicano.

Durante a videoconferência, Lula solicitou formalmente a retirada das sobretaxas e das sanções aplicadas a autoridades brasileiras, destacando que as medidas prejudicam exportações nacionais e desequilibram o comércio internacional.

Segundo o Palácio do Planalto, o diálogo foi “positivo” e marcou um recomeço diplomático entre Brasília e Washington, que vinham enfrentando impasses desde o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou o encontro como “construtivo” do ponto de vista econômico.

Os dois presidentes também concordaram em se reunir pessoalmente nas próximas semanas. Entre as possibilidades estão encontros durante a Cúpula da Asean, na Malásia, na COP30, em Belém (PA), ou em uma viagem de Lula aos Estados Unidos.

A expectativa é que o encontro presencial sirva para retomar acordos comerciais e impulsionar novas parcerias bilaterais, especialmente nas áreas de energia limpa, tecnologia e agricultura.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou a conversa entre os dois chefes de Estado como “positiva”, do ponto de vista econômico.

“Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro”, informou o Planalto.