Trump elogia Lula e fala em negócios com o Brasil: “É um bom homem”

Presidente dos EUA disse ter tido “ótima conversa” com Lula e designou o secretário de Estado Marco Rubio para conduzir negociações comerciais.

Por Beatriz Silveira

06/10/2025 às 21:28

Notícias do Brasil –  O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao classificá-lo como “um bom homem”, durante declaração à imprensa nesta segunda-feira (6/10), na Casa Branca. Questionado sobre o telefonema mantido com o chefe de Estado brasileiro, Trump afirmou: “Tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil. Ele é um bom homem”. Ele disse ainda que pretende fazer negócios com o Brasil, mas evitou comentar se planeja renegociar a tarifa de 50% aplicada sobre produtos brasileiros.

Trump mencionou a possibilidade de um encontro bilateral com Lula, embora não tenha confirmado se a reunião poderá ocorrer durante a COP30, que será realizada em Belém (PA). “Em algum momento eu irei ao Brasil e ele virá aqui”, declarou. “Conversamos sobre isso”, completou.

Segundo o Itamaraty, a ligação entre os dois líderes durou cerca de 30 minutos. No diálogo, relembraram a boa relação estabelecida na 80ª Assembleia Geral da ONU e trataram de temas econômicos e diplomáticos. Ainda conforme a chancelaria brasileira, Lula pediu que Trump reavalie as tarifas impostas às exportações do Brasil e as sanções aplicadas a autoridades brasileiras.

Ao final da conversa, Trump designou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para conduzir as negociações sobre o tema comercial entre os dois países. A orientação é que as tratativas avancem a partir dos pontos discutidos na chamada, especialmente no que diz respeito às tarifas e às medidas que impactam autoridades brasileiras.

Sem detalhes adicionais sobre prazos ou próximos passos, a sinalização de ambos os lados foi de manter o diálogo aberto em torno das agendas econômica e diplomática, com a possibilidade de um encontro futuro ainda em avaliação.

